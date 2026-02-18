El duro testimonio de los trabajadores de FATE por el cierre de la fábrica: "Nos enteramos por un cartel"

La empresa anunció oficialmente el cese de tareas definitivos. Sus empleados se encuentran dentro de la planta de San Fernando a modo de reclamo.

La histórica fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el consecuente despido de 920 empleados . A modo de protesta, los trabajadores se encuentran atrincherados en el lugar y relataron el modo en el que se les comunicó el cese de tareas: "Nos enteramos por un cartel" .

Ariel Godoy , uno de los trabajadores despedidos, relató detalladamente lo sucedido: "Llegamos esta mañana y la empresa contó a través de un comunicado que había cerrado la planta después de 80 años".

" Detuvieron al secretario general Alejandro Crespo cuando quiso ingresar , entendemos que ya lo liberaron. Estamos incomunicados, exigimos al gobernador que se haga presente", agregó Godoy.

"Estamos a un día de que quieran votar una reforma laboral y esto es un golpe más para los trabajadores . El cierre de esta planta va a llevar a una situación aún peor, la va a multiplicar en gran cantidad", prosiguió.

Otro de los trabajadores despedidos, Sebastián Tesoro , denunció un fuerte operativo policial. “ Está completamente militarizado el predio con la Policía de PBA. Hubo una represión con balas de goma. Nos vamos a quedar adentro de la planta porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo”, afirmó.

Luego apuntó contra la dirección de la compañía: “Las patronales aprovechan el contexto”. También expresó con dureza el malestar por la pérdida de empleo: “Nos quieren obligar a que revolvamos la basura de la calle y no lo vamos a permitir”.

Por su parte, Ariel Godoy enfatizó: "Hubo una apertura de importación de cubiertas chinas por valores casi ridículos, casi la mitad de la producción local. Pero FATE no es una pyme, el predio tiene siete cuadras de largo por cinco de ancho. Eso, con máquinas instaladas. Los dueños de la empresa están invirtiendo en parques eólicos".

Así, apuntó directamente contra el dueño: "El dueño tiene todo el paño para aguantar la situación de crisis. Hace 21 años que trabajo en la empresa, y muchos de mis compañeros están así"

"Estamos pidiendo a todos que se acerquen a la fábrica para apoyarnos. Llamamos a los vecinos porque creemos que esto va a ser un conflicto testigo", agregó.

"No es menor que esto suceda a un día de la reforma laboral. Todos estos empresarios estaban buscando la reforma laboral, no es casualidad que nos despidan a todos y dentro de unos meses la fábrica retome sus actividades", concluyó Godoy.

El reclamo desde SUTNA

En ese marco, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, confirmó que los empleados continúan dentro del establecimiento exigiendo que la compañía vuelva a operar.

“Estamos dentro de la planta manifestándonos y reclamando la apertura de la empresa porque de golpe y de forma totalmente ilegal acaba de cerrar las puertas con un cartel una fábrica emblemática como FATE”, expresó ante los medios.

El dirigente subrayó la relevancia histórica y económica de la firma. “No es joda, es una de las marcas más tradicionales de Argentina que viene hace 70 años formando un holding económico muy poderoso”, remarcó.

Fate cierre Los trabajadores de Fate analizan medidas de fuerza. Fate

Crespo vinculó la decisión empresarial con el actual escenario político y laboral. “El cierre de esta fábrica, a pocos días de la reforma laboral y en medio de un brutal ataque a los trabajadores, es lo que estamos viviendo en el país y lo que no podemos tolerar”, afirmó.

Desde el gremio sostuvieron que la medida contradice compromisos asumidos recientemente por la empresa. “La empresa había firmado una cláusula de no despidos hasta el 30 de junio y nos encontramos hoy con un cartel cerrando la planta y dejando a todos los trabajadores operarios sin trabajo, pero también a los tercerizados”, explicó el titular del sindicato.

El impacto del cierre, advirtió, trasciende a los empleados directos y afecta a toda la región. “Es una situación gravísima, porque FATE es el corazón de San Fernando y el conurbano bonaerense”, señaló, y anticipó que las acciones gremiales continuarán hasta que la compañía brinde una respuesta.

Más tarde, Crespo elevó el reclamo a la conducción sindical nacional: “Llamamos a la CGT a que se haga presente y que tome este compromiso de solucionar este problema. Llamamos a los secretarios generales de la CGT a colocarse al servicio de los trabajadores del neumático”.