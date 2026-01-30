Empieza a asomar el 2027 electoral: movimientos políticos, reordenamientos internos y despliegue territorial

Actos, disputas internas y cambios en áreas clave del Gobierno marcan un clima político que excede la coyuntura y empieza a proyectarse hacia la próxima elección presidencial.

Aunque el calendario electoral todavía marca distancia, comienzan a aparecer señales claras de que el 2027 dejó de ser una referencia lejana. En las últimas semanas, distintos movimientos dentro y fuera del Gobierno revelan una dinámica que ya no responde solo a la gestión diaria, sino a la construcción de poder a mediano plazo.

Uno de los indicios más visibles es el despliegue territorial del oficialismo, con actos y actividades que combinan militancia, estética política y mensaje ideológico. La presencia de Javier Milei en escenarios como Mar del Plata no se limita a una agenda institucional: el armado de eventos y recorridas muestra una lógica de campaña temprana, orientada a consolidar identidad y presencia en distritos estratégicos .

En "La Feliz", el jefe de Estado desplegó una agenda proselitista: participó de actos con militantes, encabezó encuentros políticos con fuerte impronta identitaria y buscó mostrar volumen propio en un distrito clave de la provincia de Buenos Aires. La puesta en escena, el formato de los eventos y el mensaje apuntaron menos a la gestión y más a consolidar liderazgo, reforzar pertenencia y ampliar la base libertaria en un territorio históricamente disputado por otras fuerzas políticas.

Ese desembarco libertario en territorios históricamente asociados a otras fuerzas políticas no es casual. La apuesta apunta a disputar espacios simbólicos y electorales que fueron claves en elecciones anteriores, con una estrategia que privilegia el contacto directo, la construcción de lealtades y la instalación de una narrativa propia en el territorio.

En paralelo, puertas adentro de la Casa Rosada se reactivó con fuerza la disputa interna. Los cambios en áreas sensibles del Gobierno y las versiones sobre más salidas de funcionarios reflejan tensiones que van más allá del funcionamiento cotidiano del Ejecutivo. Se trata de una etapa de redefiniciones, donde se discute quiénes conducen, quiénes ejecutan y quiénes quedan afuera del esquema de poder.

Mariano Cúneo Libarona aclaró esta semana, en declaraciones radiales, que por ahora no tiene previsto dejar el Ministerio de Justicia, pese al pedido de licencia que tomó para viajar por Alemania. Más allá de esa definición pública, en la Casa Rosada admiten que la discusión sobre un eventual reemplazo sigue abierta, con la mirada puesta en la segunda mitad del año. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aparece como el continuador natural por el control que ya ejerce sobre la gestión y los vínculos judiciales, pero evita levantar el perfil y no manifiesta interés en asumir formalmente el cargo.

Casa Rosada El Gobierno pule recambios de cara a 2027. Mariano Fuchila

En ese contexto, dentro del entorno de Santiago Caputo comenzó a mencionarse el nombre de Manuel Vidal, uno de sus principales operadores políticos, como posible alternativa a futuro. Mientras tanto, en el oficialismo reconocen que cualquier cambio estará atado a la necesidad de ordenar frentes sensibles del ministerio, como la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento del Registro Automotor y el impacto político de episodios recientes que dejaron costos internos.

Las reconfiguraciones en equipos políticos y de gestión no son neutras. Cada movimiento tiene impacto en el equilibrio interno y en la proyección futura de los distintos sectores que conviven dentro del oficialismo. En ese contexto, la idea de “profundizar el modelo libertario” aparece como consigna común, pero con interpretaciones diversas sobre cómo y con quién llevarla adelante.

La acumulación de estos episodios sugiere que el Gobierno empieza a pensar su continuidad más allá del mandato actual. No se trata solo de sostener la gobernabilidad, sino de ordenar una estructura política capaz de competir nuevamente. Esa lógica explica tanto la intensidad del despliegue territorial como la necesidad de disciplinar o reordenar el frente interno.

Gobernadores y oposición toman nota de los movimientos del oficialismo mientras el escenario político empieza a ordenarse a largo plazo

Mientras tanto, la oposición observa con atención. La anticipación del clima electoral obliga a los distintos espacios a recalibrar estrategias, acelerar definiciones y revisar liderazgos. Nadie quiere quedar desfasado en un escenario donde el oficialismo parece decidido a imponer tiempos y temas.

Los gobernadores y los actores provinciales también juegan su propio partido. Las señales que llegan desde la Casa Rosada impactan en las negociaciones territoriales y en los armados locales, donde ya se empieza a evaluar qué alianzas convienen y cuáles podrían redefinirse de cara al próximo ciclo.

JAVIER MILEI Y KARINA MILEI BRESH Javier Milei y Karina Mieli, en Mar del Plata. La Libertad Avanza

En este contexto, la política nacional entra en una etapa de superposición entre gestión y campaña. Las decisiones que se tomen hoy, los nombres que se consoliden y los que se descarten, tendrán efectos que se extenderán más allá del corto plazo.

Lo que queda claro es que el 2027 empezó a operar como horizonte real para todos los actores del sistema político. No hay lanzamientos formales ni candidaturas explícitas, pero sí una sucesión de movimientos que anticipan una competencia que ya se está gestando.

La escena actual no responde a una improvisación. Es el inicio de un proceso de acumulación, ordenamiento y disputa que irá tomando forma en los próximos meses. La política argentina volvió a acelerar, y el futuro dejó de ser una abstracción para convertirse en agenda.