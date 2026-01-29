El Gobierno activó rondas de conversaciones con empresarios por la reforma laboral

El encuentro contó con la presencia de Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Pilar Ramírez. El 11 de febrero se debatirá el proyecto en el Senado.

Los legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza, junto a Claudio Zuchovicki, disetaron sobre la reforma laboral.

El Gobierno activó este jueves una ronda de conversaciones con representantes del sector empresario de cara al debate de las reformas que impulsa en el Congreso de la Nación , entre ellas la laboral . El primer encuentro contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El 11 de febrero se debatirá el proyecto en el Senado.

El encuentro fue organizado por La Libertad Avanza (LLA) de la Ciudad de Buenos Aires , cuya titular es la legisladora porteña Pilar Ramírez, quien abrió la charla frente a empresarios, pymes, emprendedores y comerciantes. "En la Ciudad estamos dando los debates que la política evitó durante décadas. Argentina será grande otra vez" , afirmó.

La jefa de bloque de LLA en la Legislatura defendió las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo a través del proyecto redactado por el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, en el ámbito del Consejo de Mayo . Del panel formaron parte la senadora de LLA, Patricia Bullrich, y el economista Claudio Zuchovicki.

A su turno, Adorni defendió los tiempos del Ejecutivo para apostar al tratamiento del proyecto en el segundo tramo de la gestión. Mientras que Zuchovicki enfatizó sobre el impacto de la medida en el mercado y remarcó la necesidad de modernizar el sistema laboral que permita motorizar la creación de empleo. También estuvo presente el titular de la Comisión de Presupuesto, Alberto "Bertie" Benegas Lynch , y el diputado libertario Guillermo Montenegro .

Durante el debate abrieron espacios de comentarios a los representantes del sector empresarial, quienes expresaron sus dudas sobre algunos puntos de la iniciativa, entre ellos, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que busca aplicar el Gobierno para reemplazar el esquema de indemnizaciones.

Tras el encuentro, los legisladores y funcionarios afirmaron que continuarán con las rondas de conversaciones sobre las diferentes reformas que el Ejecutivo planea impulsar para la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei.

No es la primera actividad que La Libertad Avanza lleva adelante en busca de acercar posiciones con sectores involucrados en las reformas. El pasado 10 de enero, Bullrich hizo lo propio en Mar del Plata con diferentes sectores sociales y económicos. En aquel entonces la acompañaron Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela en el Torreón del Monje.

reforma laboral conversatorio

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero: reforma laboral, el proyecto clave en la agenda

Las sesiones extraordinarias se desarrollarán del 2 al 27 de febrero, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 24/2026, que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para el tratamiento de la reforma laboral. La estrategia del oficialismo, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión para el 11 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias encabezadas por Javier Milei el domingo 1 de marzo.