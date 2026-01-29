El Gobierno retendrá los subsidios a las empresas de Transporte con irregularidades, mientras avanza en una auditoría general

La decisión fue adoptada tras la reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, hasta que se verifique técnicamente lo ocurrido.

El Gobierno confirmó que retendrá los subsidios destinados a las empresas de transporte automotor a las que se les hayan detectado irregularidades hasta que se verifique efectivamente lo sucedido. La medida fue adoptada luego de una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA.

Luego de que la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, avanzara en la decisión de realizar una auditoría integral del sistema, se anunció que se retendrá las subvenciones económicas a las empresas que presenten irregularidades.

En ese sentido, se instruyó también a la Dirección de Fondos Fiduciarios a realizar una inmediata auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos. "No solo a la empresa denunciada, sino a la totalidad del sistema de transporte", indicaron en un comunicado.

Además, la auditoría se complementará con informes de Nación Servicios S.A . y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) , según la información pertinente del sistema de transporte y en fiscalizaciones que se desarrollarán de forma práctica y presencial en las unidades de colectivo.

Todas las medidas se enmarcan en "la decisión de avanzar en una auditoría integral de la distribución de los subsidios", llevada adelante por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni y el flamante Secretario de Transporte, Fernando Herrmann.

"El objetivo principal es garantizar que la distribución de compensaciones se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y exactitud en la asignación de los recursos públicos involucrados", concluyeron.

Quién es Fernando Herrmann, el arquitecto que asumió al frente de Transporte

El flamante secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, desembarca en una de las áreas más sensibles del Gobierno con una trayectoria extensa en el ámbito de la arquitectura, pero sin experiencia previa en políticas de transporte, regulación sectorial ni gestión de servicios públicos.

Desde hace 34 años, Herrmann se desempeña como director ejecutivo del Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), firma de la que también es socio, dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En paralelo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL. En su currículum no se registran antecedentes vinculados al transporte aéreo, marítimo o terrestre.

Los orígenes de su estudio se remontan a los primeros pasos de su carrera profesional. Antes de recibirse, Herrmann trabajó pintando viviendas, y tras graduarse como arquitecto en 1986, conformó una primera sociedad con Enrique Cordeyro, con quien trabajó hasta 1992. Finalizada esa etapa, impulsó su propio estudio y concretó uno de sus primeros trabajos de relevancia: el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río, montado en el Palais de Glace.

Durante la década del 90, Herrmann cursó un MBA en el IAE Business School. Junto a sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens, desarrolló decenas de proyectos a lo largo de las últimas tres décadas. Entre las obras más destacadas de esa etapa inicial se encuentra el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según su perfil laboral, quien reemplaza a Luis Pierrini estaba especializado, hasta asumir la conducción de la Secretaría de Transporte, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios”.

Ya en funciones, uno de los principales desafíos que deberá enfrentar Fernando Herrmann será la negociación periódica con las empresas de colectivos, que reclaman una actualización de la estructura de costos para definir el nivel de subsidios, además de gestionar el diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en un contexto de alta sensibilidad política y económica para el sistema de transporte.