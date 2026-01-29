Las principales compañías del mundo vuelven a repartir dividendos en febrero y traen novedades para los inversores, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos). Gigantes de Wall Street como Mastercard, Costco y Verizon lideran el listado.
Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en febrero
Estos Cedears de dividendos te permiten cobrar una renta periódica en dólares y armar una cartera más estable.
Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.
No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".
Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).
Cedears que pagan dividendos en el mes
Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en febrero:
Lunes 2 de febrero
- AT&T (T): u$s0,28 por acción (3 Cedears).
- Verizon (VZ): u$s0,69 por acción (4 Cedears).
- General Mills (GIS): u$s0,61 por acción (4 Cedears).
- Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,63 por acción (3 Cedears).
- CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears).
- American Tower (AMT): u$s1,70 por acción (9 Cedears).
- Freeport-McMoRan (FCX): u$s0,15 por acción (2 Cedears).
Miércoles 4 de febrero
- Comcast (CMCSA): u$s0,33 por acción (4 Cedears).
- Lowe’s (LOW): u$s1,20 por acción (2 Cedears).
Viernes 6 de febrero
- General Dynamics (GD): u$s1,50 por acción (2 Cedears).
Lunes 9 de febrero
- Mastercard (MA): u$s0,87 por acción (33 Cedears).
- Deere & Co (DE): u$s1,62 por acción (40 Cedears).
- British American Tobacco (BTI): u$s0,74 por acción (5 Cedears).
Martes 10 de febrero
- Texas Instruments (TXN): u$s1,42 por acción (5 Cedears).
- American Express (AXP): u$s0,82 por acción (15 Cedears).
Viernes 13 de febrero
- Colgate-Palmolive (CL): u$s0,52 por acción (5 Cedears).
- Costco (COST): u$s1,30 por acción (48 Cedears).
- Abbott Laboratories (ABT): u$s0,63 por acción (4 Cedears).
- Accenture (ACN): u$s1,63 por acción (75 Cedears).
- Morgan Stanley (MS): u$s1,00 por acción (5 Cedears).
Martes 17 de febrero
- Procter & Gamble (PG): u$s1,06 por acción (15 Cedears).
- AbbVie (ABBV): u$s1,73 por acción (10 Cedears).
- Kinder Morgan (KMI): u$s0,29 por acción (5 Cedears).
Miércoles 18 de febrero
- ASML (ASML): u$s1,60 por acción (4 Cedears).
- Jueves 19 de febrero
- Caterpillar (CAT): u$s1,51 por acción (20 Cedears).
Viernes 27 de febrero
- Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).
- Citigroup (C): u$s0,60 por acción (2 Cedears).
- MSCI (MSCI): u$s2,05 por acción (16 Cedears).
