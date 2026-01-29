SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de enero 2026 - 20:23

Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en febrero

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Cedears que pagan dividendos en el mes

Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en febrero:

Lunes 2 de febrero

  • AT&T (T): u$s0,28 por acción (3 Cedears).
  • Verizon (VZ): u$s0,69 por acción (4 Cedears).
  • General Mills (GIS): u$s0,61 por acción (4 Cedears).
  • Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,63 por acción (3 Cedears).
  • CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears).
  • American Tower (AMT): u$s1,70 por acción (9 Cedears).
  • Freeport-McMoRan (FCX): u$s0,15 por acción (2 Cedears).

Miércoles 4 de febrero

  • Comcast (CMCSA): u$s0,33 por acción (4 Cedears).
  • Lowe’s (LOW): u$s1,20 por acción (2 Cedears).

Viernes 6 de febrero

  • General Dynamics (GD): u$s1,50 por acción (2 Cedears).

Lunes 9 de febrero

  • Mastercard (MA): u$s0,87 por acción (33 Cedears).
  • Deere & Co (DE): u$s1,62 por acción (40 Cedears).
  • British American Tobacco (BTI): u$s0,74 por acción (5 Cedears).

Martes 10 de febrero

  • Texas Instruments (TXN): u$s1,42 por acción (5 Cedears).
  • American Express (AXP): u$s0,82 por acción (15 Cedears).

Viernes 13 de febrero

  • Colgate-Palmolive (CL): u$s0,52 por acción (5 Cedears).
  • Costco (COST): u$s1,30 por acción (48 Cedears).
  • Abbott Laboratories (ABT): u$s0,63 por acción (4 Cedears).
  • Accenture (ACN): u$s1,63 por acción (75 Cedears).
  • Morgan Stanley (MS): u$s1,00 por acción (5 Cedears).

Martes 17 de febrero

  • Procter & Gamble (PG): u$s1,06 por acción (15 Cedears).
  • AbbVie (ABBV): u$s1,73 por acción (10 Cedears).
  • Kinder Morgan (KMI): u$s0,29 por acción (5 Cedears).

Miércoles 18 de febrero

  • ASML (ASML): u$s1,60 por acción (4 Cedears).
  • Jueves 19 de febrero
  • Caterpillar (CAT): u$s1,51 por acción (20 Cedears).

Viernes 27 de febrero

  • Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).
  • Citigroup (C): u$s0,60 por acción (2 Cedears).
  • MSCI (MSCI): u$s2,05 por acción (16 Cedears).

