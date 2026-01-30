Con el boom de las “microescapadas”, mirar el calendario se volvió parte del plan. En 2026, los feriados no solo se definen a nivel nacional: también aparecen jornadas locales que, según dónde vivas o trabajes, pueden armar un fin de semana largo ideal para cortar la rutina.
Calendario de feriados 2026: cuál es el primer fin de semana largo de febrero
Febrero suma una fecha clave en el calendario de feriados 2026: un descanso local que, según tu zona, puede cambiar los planes del mes.
En febrero, el primer descanso extendido llega de la mano de un feriado que no impacta igual en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, una fecha puntual cae lunes y abre la puerta a una pausa de tres días para un partido específico.
Por qué es feriado el 2 de febrero de 2026
El lunes 2 de febrero de 2026 es feriado en Ayacucho por su fiesta patronal. Este tipo de jornada suele definirse por el municipio y aplica, en general, a quienes desarrollan actividades dentro del partido.
En estos casos, el alcance del día no laborable depende del lugar de trabajo y de la normativa local. Por eso, antes de organizar un viaje o pedir un franco, conviene chequear si el feriado corre para tu actividad y si se traslada a servicios, escuelas o trámites.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
