Fentanilo adulterado: familiares de víctimas marcharán con reclamos urgentes al Gobierno + Seguir en









Con 173 fallecidos, los familiares convocaron movilizaciones en La Plata y Rosario para exigir respuestas oficiales, reuniones con Salud y ANMAT, y para denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Los familiares de las víctimas harán marchas simultáneas en La Plata y Rosario.

Las 173 víctimas fatales por el uso de fentanilo adulterado en procedimientos médicos motivaron que sus familias convocaran dos marchas simultáneas este martes a las 18, en Plaza Moreno (La Plata) y en el Monumento a la Bandera (Rosario), con el objetivo de exigir respuestas inmediatas al Gobierno, reclamar reuniones urgentes con Salud y ANMAT y sostener la visibilidad pública de lo que consideran “la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las familias adelantaron que el lema de la nueva movilización será “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado” y remarcaron que sus objetivos centrales son solicitar un encuentro con el Ministerio de Salud, otra reunión con la titular de ANMAT, Agustina Bisio, respaldar el avance judicial, destacar la decisión de trabajar en feria judicial y recordar a cada víctima, además de denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

La investigación legislativa y la judicial de las muertes por fentanilo adulterado Según reveló un informe del Cuerpo Médico Forense presentado ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, 38 de las 40 historias clínicas analizadas —sobre el total de 173— están directamente vinculadas con el uso de fentanilo adulterado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA. El documento reforzó la línea de investigación que apunta a una producción contaminada como causa primaria de las muertes.

Las familias elogiaron “el rol de la Justicia”, al definirla como el único ámbito en el que se sienten representadas por avances concretos, y cuestionaron de manera directa a la comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados, la cual —según indicaron— “no logró avances significativos” para determinar responsabilidades políticas.

En ese sentido, afirmaron que “la ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico”, profundizando así la tensión con el Poder Ejecutivo.