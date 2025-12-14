Roberto Carlos sufrió un accidente con su Cadillac durante una filmación en Brasil + Seguir en









El cantante brasileño protagonizó un choque en la ciudad de Gramado mientras grababa un especial de fin de año para TV Globo. No hubo heridos de gravedad y el artista fue dado de alta tras controles médicos.

Roberto Carlos debió cancelar dos conciertos por el accidente.

El legendario cantante brasileño Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico en la madrugada del domingo en la ciudad de Gramado, al sur de Brasil, mientras conducía su Cadillac durante la filmación de un especial televisivo. El artista resultó ileso y fue dado de alta tras ser evaluado en un hospital local.

El episodio ocurrió durante la grabación de un programa especial de fin de año para TV Globo, cuando el sistema de frenos del vehículo que manejaba el propio Roberto Carlos, de 83 años, presentó una falla. Como consecuencia, el automóvil impactó contra tres vehículos pertenecientes al equipo técnico de la producción, según confirmó la cadena televisiva.

Tras el choque, el cantante y otras tres personas de su equipo fueron trasladados de manera preventiva a un hospital de Gramado, donde se les realizaron estudios médicos exhaustivos. De acuerdo con la información oficial, todos los involucrados fueron dados de alta sin presentar complicaciones ni lesiones de gravedad.

Roberto Carlos fue atendido en el hospital y dado de alta sin problemas El hecho fue confirmado por el entorno del músico a través de su cuenta oficial de Instagram, donde calificaron el episodio como un “pequeño accidente”. En el comunicado, señalaron que el artista “fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas”, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Desde la representación del cantante también expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia. “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”, indicaron.

Considerado un ícono de la Música Popular Brasileña (MPB) y de la balada romántica en Latinoamérica, Roberto Carlos es conocido además por su afición a los autos de lujo, en especial los Cadillac, una pasión que incluso ha quedado reflejada en canciones emblemáticas como “O Cadillac”. Como consecuencia del incidente, el artista debió cancelar dos conciertos previstos para este domingo y lunes en Río de Janeiro. Sin embargo, mantiene en agenda sus presentaciones de fin de diciembre en Duque de Caxias y Salvador, además de una gira por Estados Unidos y México programada para febrero del próximo año.

