El Gobierno aseguró que los dichos de Javier Milei sobre mandar periodistas a la "hoguera" fueron "una metáfora"

Desde Vocería aclararon que los dichos fueron en un sentido figurado y contrastaron con gobierno anteriores, donde "sí hubo todo tipo de sanciones" a la libre expresión. Así, apuntaron contra quienes fueron descriptos como "pseudo-periodistas" por investigar al mandatario.

"Acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, fueron los dichos del Presidente.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , afirmó que los dichos del presidente Javier Milei sobre mandar a “la hoguera” a los periodistas que investigaron su participación en el caso $LIBRA fueron “una metáfora”. La aclaración se dio a raíz del discurso del mandatario en la Fundación Faro, donde los tildó de "ensobrados y corruptos".

“El día que me presenté en esta sala señalé la diferencia que hay entre el periodismo y el pseudoperiodismo. Javier Milei y este gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo de verdad, que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la búsqueda de la verdad", comenzó aclarando Ravier durante su conferencia de prensa de este martes.

Además, el vocero agregó: "Distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa $LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente ”.

“El Presidente, cuando se expresó, lo hizo con enojo, un enojo justificado después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente con el objetivo de perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora. Claramente, nunca este presidente ni este gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente", siguió el funcionario.

En otro pasaje, Ravier contrastó con la gestión kirchnerista al expresar que por entonces "sí hubo todo tipo de sanciones" contra la libre expresión.

"Los que se tienen que quemar en la hoguera": el discurso de Milei en Faro

La noche del viernes, durante su discurso en la Fundación Faro, Milei se refirió ala investigación por el caso $LIBRA, la criptomoneda que promocionó y provocó pérdidas millonarias a sus inversores, al sostener que fue una “operación política y mediática” con “fines golpistas”. El Presidente reaccionó al fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó tanto a él como a su hermana y a todos los involucrados en ese expediente abierto a principios de 2025.

Durante su discurso, señaló a un grupo de periodistas, entre ellos a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni y Luis Novaresio, a quienes descalificó tildándolos de ‘ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones’.

En ese sentido, afirmó: “¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y esto implica ir contra todo el statu quo y lo voy a hacer! (...) Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.