Cuál era la misión del Telescopio Swift que después de 22 años podría caer en la Argentina

El telescopio espacial Swift de la NASA llegó al final de su misión científica después de casi 22 años de observaciones del universo. El satélite, lanzado en noviembre de 2004, se encuentra en una órbita cada vez más baja y se espera que reingrese en la atmósfera terrestre durante las próximas semanas. Aunque gran parte de su estructura se desintegrará, algunos fragmentos podrían sobrevivir y llegar a la superficie.

La Argentina se encuentra dentro de la amplia franja geográfica por la que podría pasar el observatorio durante su reingreso, pero no hay una zona de impacto confirmada ni certeza de que caigan restos en el país . La NASA considera que el riesgo de que los fragmentos provoquen daños o lesiones es bajo, mientras continúa el seguimiento de la trayectoria del satélite.

El observatorio Neil Gehrels Swift fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 con el objetivo principal de estudiar los estallidos de rayos gamma , algunas de las explosiones más energéticas del universo. Estos fenómenos pueden durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos, por lo que era fundamental detectarlos rápidamente y orientar los instrumentos hacia su origen antes de que sus señales se desvanecieran.

Para cumplir esa tarea, Swift combinaba telescopios de rayos X y de luz óptica y ultravioleta . Cuando detectaba un estallido, podía determinar su posición y comunicarla a otros observatorios, además de orientar sus propios instrumentos para estudiar el fenómeno. Esa capacidad de respuesta rápida permitió investigar eventos cósmicos que resultaban difíciles de observar con otros telescopios.

A lo largo de su trayectoria, la misión registró más de 2.000 estallidos de rayos gamma, estudió más de 1.400 explosiones de supernovas y observó estrellas destruidas por agujeros negros, galaxias activas, asteroides y cometas. Sus datos contribuyeron a cerca de 7.000 publicaciones científicas . Aunque había sido diseñada para una misión principal de dos años, continuó funcionando durante más de una década adicional y dejó un archivo de observaciones que seguirá siendo útil para futuras investigaciones.

Por qué podría caer en Argentina y cuándo

El final de la misión está relacionado con el descenso de la órbita de Swift. La actividad solar reciente incrementó la resistencia de la atmósfera en las capas altas, lo que aceleró la pérdida de altura del satélite. El 20 de octubre de 2026, el observatorio llegó a unos 275 kilómetros sobre la superficie terrestre y ya no pudo compensar los efectos del arrastre atmosférico para mantener la orientación de sus instrumentos.

La NASA dio por finalizadas sus operaciones científicas y anticipó que el reingreso ocurrirá durante las próximas semanas. Por el momento, no hay una fecha exacta confirmada para la caída ni una trayectoria final que permita determinar el lugar del impacto. La inclinación de la órbita hace que la franja potencial de reingreso abarque distintas regiones, desde el centro de México hasta sectores de Sudamérica y zonas oceánicas.

Esto significa que la Argentina está dentro del área por la que podrían pasar algunos restos, pero no que el satélite vaya a caer necesariamente en territorio argentino. Durante el reingreso, las temperaturas extremas harán que la mayor parte de la estructura se desintegre. Algunas piezas podrían resistir y alcanzar el suelo, aunque la NASA considera baja la probabilidad de que provoquen daños materiales o lesiones. El seguimiento de la trayectoria permitirá precisar mejor el escenario a medida que se acerque el momento del reingreso.