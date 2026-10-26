La confianza en el Gobierno se mantuvo casi estancada en octubre: desde fines de 2025 se hundió más de 20% + Agregar ámbito en









El índice de la Universidad Di Tella arrojó un alza mensual de 0,9%, pero una caída interanual del 7%. Luego de caer fuerte a inicios de 2026, el referencial oscila en un rango acotado.

La confianza en el Gobierno se mantiene con pocos cambios desde abril.

La confianza en el Gobierno tuvo una muy leve mejora en octubre. Sin embargo, el promedio de la era Milei se ubicó en su valor más bajo de la gestión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes la Universidad Torcuato Di Tella actualizó su Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) con los datos correspondientes a octubre. En términos mensuales, el referencial mejoró 0,9%. No obstante, la entidad aclaró que "desde abril el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2, con ascensos y descensos de magnitud modesta (y compatibles con el error muestral)".

Desde el fin del año pasado el ICG disminuyó 20,7%, y en términos interanuales cayó 7%. Asimismo, el promedio del indicador desde que Javier Milei es presidente descendió a 2,33 puntos, el registro más bajo desde noviembre de 2023.

"Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente", acotó Di Tella.

La confianza en el Gobierno es mayor a gestiones anteriores, pero cayó mucho en los últimos meses Al desagregar por componentes, la principal mejora se verificó en la variable "Capacidad para resolver problemas", mientras que también hubo subas en "Eficiencia", "Evaluación general del Gobierno" y "Preocupación por el interés general", aunque todas las variaciones fueron acotadas. Por el contrario, hubo una baja en el ítem de "Honestidad".

Vale aclarar que el ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, en relación a los gobiernos desde la caída de la convertibilidad. Tomando en consideración los primeros 34 meses de cada mandato, el libertario se sitúa en línea con la percepción que tenía la gente con Mauricio Macri. El único que lo supera ampliamente es Néstor Kirchner. Por último, Di Tella detalló que "las mayores variaciones negativas del mes se concentraron en el segmento de mayores de 50 años y entre quienes poseen instrucción secundaria", a la vez que "los mayores incrementos se encuentran entre quienes indicaron que ellos o sus familias fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses y en el segmento que considera que la situación económica se mantendrá igual dentro de un año".