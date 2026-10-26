Sergio Massa le pidió a Javier Milei que reconozca el triunfo de Lula y habló de una "bocanada de ánimo" en el peronismo

El líder del Frente Renovador calificó la victoria del presidente brasileño como esperanzador para el peronismo y planteó que el PJ debe aprender de la construcción de alianzas del Partido de los Trabajadores.

El exministro de Economía Sergio Massa volvió a pronunciarse sobre el escenario político regional tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil. El dirigente del Frente Renovador destacó el resultado frente a Flávio Bolsonaro y sostuvo que representa una señal positiva para el peronismo argentino, que atraviesa una etapa de reorganización y debate sobre su estrategia electoral.

En una entrevista con Radio 10, Massa definió el triunfo del mandatario brasileño como una “bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría” para el peronismo y su sistema de alianzas. “Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso”, señaló, al analizar las repercusiones políticas de la elección en el país vecino.

Además del impacto electoral, el ex candidato presidencial puso el foco en la manera en que Lula construyó una coalición amplia para llegar al gobierno y sostener su proyecto político. Para Massa, la experiencia del Partido de los Trabajadores (PT) ofrece elementos para discutir la reorganización del peronismo, especialmente en lo referido a la relación con dirigentes de otros espacios y a la articulación con referentes territoriales.

Massa explicó que el PT no representa por sí solo a toda la coalición que llevó a Lula al gobierno, sino que constituye una parte de una estructura política más amplia . Como ejemplo, mencionó al vicepresidente Geraldo Alckmin , proveniente de la centroderecha, y a otras figuras relevantes del oficialismo brasileño que también proceden de sectores de centro y centro-derecha.

“El PT representa hoy la mitad del dispositivo , de la alianza que lleva a Lula al gobierno”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que Brasil desarrolló una lógica de construcción política que contempla las particularidades regionales y permite sumar dirigentes con posiciones diferentes, incluso cuando no coinciden en todas las votaciones parlamentarias.

El dirigente argentino también señaló que el sistema político brasileño cuenta con una estructura territorial más extendida, mientras que la política nacional suele concentrar su atención en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, como si dijéramos acá los gobernadores. Eso el peronismo no lo ha hecho todavía”, planteó.

El exministro destacó la construcción de coaliciones amplias del Partido de los Trabajadores como modelo a seguir.

Para Massa, esa forma de organización requiere aceptar las diferencias internas sin que eso implique romper los acuerdos políticos. Según explicó, la coalición de Lula mantiene sus tensiones y, en ocasiones, pierde votaciones en el Congreso, pero consigue preservar una estructura común que le permite sostenerse en el poder.

“Esa dinámica del respeto, de mantener tu nido, en el respeto a la diferencia, es algo que acá, hasta ahora, no se ha logrado”, advirtió. Y agregó que ese proceso necesita “liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos”, en una definición sobre el tipo de conducción que, a su entender, debería impulsar el peronismo.

El pedido de Massa a Milei por el resultado electoral en Brasil

En paralelo a su análisis sobre el peronismo, Massa reclamó que el presidente Javier Milei reconozca la victoria de Lula da Silva. El exministro se sumó así a los dirigentes argentinos que cuestionaron el silencio del Gobierno nacional luego de la derrota de Flávio Bolsonaro, candidato que había recibido el respaldo político del mandatario argentino durante la campaña.

La postura de Massa se enmarca en el debate sobre la relación entre Argentina y Brasil, dos países con fuertes vínculos comerciales y una larga historia de cooperación regional. El resultado electoral brasileño abrió interrogantes sobre el futuro del vínculo bilateral, luego de las diferencias ideológicas entre Milei y Lula y de los cruces que protagonizaron desde que el libertario llegó a la Casa Rosada.

Tras conocerse el resultado del balotaje, Massa también había expresado su respaldo a Lula a través de las redes sociales. “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, escribió, y reivindicó la trayectoria del mandatario brasileño, al que describió como un dirigente de origen obrero que impulsó la industrialización de su país y defendió la soberanía sobre sus recursos.

En ese mensaje, el líder del Frente Renovador agregó que Lula, quien mantuvo gestos de cercanía con la Argentina, merecía el reconocimiento electoral. “La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”, concluyó.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.



La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.



El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este… https://t.co/tWUeTavhSj pic.twitter.com/av5Lni29bJ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

La intervención radial de Massa volvió a ubicarlo en el debate sobre el futuro del peronismo y su estrategia de alianzas de cara a los próximos años. Su lectura del triunfo brasileño combinó el respaldo político a Lula con una crítica a las dificultades del PJ para articular una coalición territorial amplia y sostener una conducción que contemple las diferencias internas.