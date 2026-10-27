Últimos días en Netflix: la aclamada serie de viajes en el tiempo y videojuegos que abandonará la plataforma + Agregar ámbito en









Una producción con humor negro, paradojas temporales y una misión para evitar el fin del mundo encara su despedida del servicio de streaming.

La ficción presenta una aventura atravesada por paradojas temporales, personajes inesperados y situaciones disparatadas. Freepik

El catálogo de Netflix se renueva con frecuencia y, entre los títulos que se preparan para salir, hay producciones que merecen una oportunidad antes de su despedida. Algunas combinan ciencia ficción, humor y aventuras, con una propuesta distinta a las historias tradicionales del género.

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Ese es el caso de Hombre del futuro, una serie que parte de una situación cotidiana para desembocar en una misión que involucra el destino de la humanidad. Su punto de partida es un videojuego aparentemente imposible de superar, aunque completar ese desafío termina siendo apenas el comienzo de una aventura mucho más extraña.

La ficción presenta una aventura atravesada por paradojas temporales, personajes inesperados y situaciones disparatadas. Netflix Cuándo se va Hombre del futuro del catálogo de Netflix La fecha prevista para la salida de Hombre del futuro del catálogo latinoamericano es el 13 de noviembre de 2026. Así, quienes todavía no vieron la producción tendrán unas semanas para ponerse al día antes de que deje de estar disponible en el servicio.

La ficción tiene un total de 34 episodios repartidos en tres temporadas: las dos primeras cuentan con 13 capítulos cada una, mientras que la tercera suma ocho. Con episodios de alrededor de media hora, es una alternativa que se puede ver sin dedicarle tantas horas como a otras historias de ciencia ficción más extensas.

De qué trata Hombre del futuro Conocida internacionalmente como Future Man, la serie se estrenó en 2017 y fue producida originalmente para Hulu. La historia sigue a Josh Futturman, un joven que trabaja como conserje en un centro de investigación y pasa buena parte de su tiempo libre frente a la computadora.

Su gran talento está en los videojuegos. En particular, es extraordinariamente bueno en Biotic Wars, un título ficticio que nadie consigue completar. Cuando finalmente supera el desafío, descubre que el juego escondía una función mucho más importante que entretener a sus usuarios: servía para identificar a una persona capaz de intervenir en una catástrofe futura. La situación da un giro cuando aparecen Tiger y Wolf, dos guerreros provenientes de un futuro devastado. Los personajes, interpretados por Eliza Coupe y Derek Wilson, le explican que la humanidad está amenazada y que necesitan su ayuda para cambiar el curso de los acontecimientos. A partir de ese momento, Josh pasa de una rutina bastante ordinaria a una sucesión de misiones que involucran viajes temporales, decisiones cuestionables y consecuencias difíciles de anticipar. El problema es que sus conocimientos sobre videojuegos no siempre alcanzan para desenvolverse en situaciones reales, especialmente cuando sus compañeros tienen una forma mucho más directa de resolver los conflictos. La serie cuenta con tres temporadas y una recepción favorable de la crítica especializada. Netflix Trailer de Hombre del futuro Reparto de Hombre del futuro Josh Hutcherson como Josh Futturman

Eliza Coupe como Tiger

Derek Wilson como Wolf

Ed Begley Jr. como Gabe Futturman

Glenne Headly como Diane Futturman

Haley Joel Osment como el doctor Stu Camillo

Keith David como el doctor Elias Kronish

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