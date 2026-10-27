Gobernador dialoguista se mide con La Libertad Avanza de Javier Milei en el primer test de la campaña 2027

Alberto Weretilneck se enfrenta a un candidato libertario en los comicios municipales de Bariloche. Una elección con peso político para los gobernadores que exploran un acuerdo con el Gobierno.

Alberto Weretileck, un gobernador dialoguista, se pondrá a prueba este domingo frente a La Libertad Avanza de Javier Milei en el primer test electoral a un año de las presidenciales del 2027. Será un termómetro político de cara al mapa de acuerdos que la Casa Rosada explora con los mandatarios provinciales en sus distritos.

La ciudad de San Carlos de Bariloche se prepara para una elección que, a pesar de su carácter municipal, tendrá una fuerte lectura política a menos de un año de las elecciones nacionales del 2027 . El próximo domingo, se elegirán a los 15 convencionales constituyentes encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal, en una disputa que tendrá como protagonistas al oficialismo del gobernador Alberto Weretilneck en alianza con el intendente Walter Cortés , frente al peronismo y a un frente liderado por La Libertad Avanza, entre otras fuerzas políticas.

El gobernador maneja el aparato provincial y a eso le sumó un acuerdo con Cortés, el intendente de Bariloche y dirigente sindical, para ganar la elección de este domingo. El oficialismo provincial y municipal llega como favorito frente a un escenario electoral en el que también competirán el peronismo, encabezado por Andrea Galaverna, y La Libertad Avanza, que conformó un frente con el PRO y partidos provinciales y vecinales.

Para Weretilneck, la elección representa mucho más que una disputa municipal. El gobernador busca consolidar su liderazgo provincial con una victoria en una de las ciudades más importantes de Río Negro y demostrar su capacidad para construir acuerdos políticos amplios de cara a 2027 . Con ese objetivo articuló un acuerdo con Cortés para competir con una candidata propia, respaldada por las dos principales estructuras de gobierno. La alianza parte como favorita y apuesta a capitalizar el respaldo de las gestiones provincial y municipal para imponerse en las urnas. Para Weretilneck, un triunfo significaría también una demostración de fortaleza política frente a la Casa Rosada y de su capacidad para construir acuerdos y consolidar su liderazgo en Río Negro.

El peronismo, por su parte, competirá con una alianza encabezada por Andrea Galaverna, médica, docente y exdefensora del Pueblo de Bariloche. El espacio reúne al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro, Frente Grande y otras organizaciones políticas y sociales, con el objetivo de consolidar una alternativa frente a las gestiones provincial y municipal.

La elección también representa una oportunidad para que el peronismo mida su fortaleza territorial en una ciudad clave para el escenario político de Río Negro. La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, una de las principales referentes del espacio a nivel provincial, aparece entre las figuras con proyección hacia 2027. Sin embargo, el peronismo llegará a los comicios con distintas expresiones electorales, entre ellas la lista que encabeza el exdiputado nacional Osvaldo Nemirovsci.

El frente de La Libertad Avanza

En tanto, La Libertad Avanza logró conformar un amplio frente electoral junto al PRO, CREO Río Negro, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD). El principal articulador fue el senador nacional Enzo Fullone, quien consiguió reunir a distintas expresiones de la centroderecha y a sectores provinciales y vecinales detrás de una misma propuesta política.

La alianza libertaria lleva como primer candidato a Martín Govetto, un outsider de la política partidaria tradicional, exfiscal y abogado de Bariloche, que buscará posicionar al espacio en una elección con múltiples competidores. El armado impulsado por Fullone también tiene una proyección provincial, en momentos en que las distintas fuerzas comienzan a definir sus estrategias rumbo a 2027.

Además de estos espacios, competirán otras fuerzas políticas y vecinales, entre ellas el radicalismo, que se presenta en alianza con la Coalición Cívica y lleva como candidato al exintendente Marcelo Cascón. En total, serán 13 las listas que participarán de una elección marcada por la diversidad de propuestas y acuerdos políticos.

En la última semana de campaña, Weretilneck apuesta a capitalizar el peso de su liderazgo provincial y la fortaleza del acuerdo alcanzado con Cortés. El oficialismo llega como favorito y confía en que la articulación entre ambas gestiones le permita obtener un resultado que fortalezca su posición política.

Javier Milei explora acuerdos

Aunque la elección definirá exclusivamente la integración de la Convención Constituyente municipal, su resultado tendrá una lectura que excederá los límites de Bariloche. Para el oficialismo, será una oportunidad de ratificar su fortaleza territorial, mientras que el peronismo, La Libertad Avanza y las demás fuerzas buscarán medir su capacidad electoral de cara a los próximos desafíos provinciales.

Para Weretilneck, un triunfo en Bariloche significaría mucho más que ganar una elección municipal: sería una ratificación de su liderazgo, de su capacidad para construir acuerdos y de su centralidad en el escenario político de Río Negro. El gobernador apuesta a que el resultado del domingo fortalezca su posición y lo consolide como uno de los principales articuladores políticos de la provincia de cara a 2027.

Se trata de un gobernador dialoguista que integró la comitiva de Milei a París y que volverá a encontrarse con el Presidente este jueves en un foro de negocios del RIGI en Rosario. El Gobierno incluso llegó a designar a Andrea Confini, de vínculo personal con Weretilneck, en el directorio de YPF, cargo que ocupó durante seis meses para retornar a la gestión provincial.