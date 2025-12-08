Argentina reiteró el reclamo por Nahuel Gallo y exige a Venezuela su liberación inmediata + Seguir en









Al cumplirse un año de su detención en Caracas, el Gobierno argentino denunció una violación grave al derecho internacional y elevó el caso a organismos como la CIDH, la CPI y Naciones Unidas. Gallo permanece incomunicado, sin garantías judiciales y sin acceso a su familia.

En un extnso comunicado el Gobierno reiteró su reclamo y manifestó su apoyo a la familia.

El Gobierno argentino reiteró este lunes su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, al cumplirse un año desde su arresto en Venezuela.

Mediante un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo expresó que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” y renovó formalmente los reclamos ante distintos organismos internacionales para exigir la liberación inmediata del gendarme.

Según detalla el documento oficial, Gallo —Cabo Primero de Gendarmería Nacional— permanece detenido sin garantías judiciales, sin contacto con sus familiares y bajo una situación calificada como arbitraria e injustificada.

El Gobierno argentino sostiene que la retención del gendarme por parte de las autoridades venezolanas no solo es ilegal, sino que también se encuadra en un claro caso de desaparición forzada, delito expresamente condenado por tratados internacionales vigentes y por el sistema interamericano de derechos humanos.

El comunicado subraya que Argentina presentó denuncias en diversos foros internacionales, identificó a los responsables ante los organismos competentes y coordinó múltiples gestiones diplomáticas para intentar lograr avances en el caso y garantizar información sobre el estado de Gallo.

Entre las intervenciones mencionadas se destacan: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Argentina solicitó medidas cautelares urgentes para resguardar la integridad del gendarme.

Corte Penal Internacional (CPI): el Gobierno incluyó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada bajo jurisdicción internacional.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: se denunció una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo y se requirió información sobre su paradero y condiciones de detención. Estas acciones, explica el texto, tienen como fin incrementar la presión internacional sobre el Gobierno venezolano, exigir garantías mínimas sobre la situación del gendarme y asegurar el reconocimiento de sus derechos básicos mientras se mantiene incomunicado. Captura de pantalla 2025-12-08 112525 Estas acciones, explica el texto, tienen como fin incrementar la presión internacional sobre el Gobierno venezolano El comunicado oficial también remarca el acompañamiento del Estado argentino a la familia de Gallo, indicando que continuará siguiendo de cerca la evolución del caso: “El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”.

