Claudio "Chiqui" Tapia busca ser querellante en la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett + Agregar ámbito en









El presidente de la AFA presentó un escrito ante la Justicia en lo Penal Económico para acceder al expediente en el que se investiga a los empresarios por presunto lavado de dinero. Claudio Tapia anticipó que evalúa constituirse como querellante al considerar que las maniobras bajo investigación podrían haber afectado los intereses económicos de la entidad.

Claudio Tapia pidió acceso al expediente para analizar su incorporación como querellante en la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, dio un nuevo paso en la causa que investiga por presunto lavado de dinero a los empresarios Guillermo Tofoni y Foster Gillett. A través de su apoderado, Alejandro Higa, se presentó ante el Juzgado en lo Penal Económico N°10 para solicitar acceso al expediente con el objetivo de evaluar su constitución como querellante.

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En el escrito, la representación de Tapia sostuvo que tomó conocimiento de que ambos empresarios están siendo investigados en el marco de la causa y argumentó que las operaciones bajo análisis "podrían haber afectado los derechos e intereses de la AFA", ya que la entidad tiene derecho a percibir un porcentaje sobre las transferencias de futbolistas. Sobre esa base, solicitó autorización para tomar vista del expediente antes de definir su incorporación formal al proceso como parte acusadora.

La presentación se produce pocos días después de que la Justicia formalizara la imputación de Tofoni y Gillett en una investigación por presunto lavado de dinero. El expediente, a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, analiza las operaciones realizadas por el grupo empresario y sus vínculos con clubes del fútbol argentino, entre ellos Estudiantes de La Plata, además de las sociedades Grupo Gillett y World Eleven.

Según la investigación, los fiscales buscan reconstruir el circuito de fondos utilizado en distintas negociaciones de futbolistas, algunas concretadas y otras que finalmente no prosperaron. Entre las operaciones bajo análisis aparecen gestiones vinculadas con Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi.

La pesquisa también pone bajo la lupa el contrato firmado entre Gillett y el club uruguayo Rampla Juniors por un plazo de 30 años. Los investigadores intentan determinar si existió un esquema que utilizara la ruta Uruguay-Argentina-Europa para canalizar fondos mediante transferencias de jugadores y acuerdos deportivos.

Otra causa que complica a Tofoni En paralelo, Guillermo Tofoni también quedó involucrado en otra investigación judicial. El empresario teatral Javier Faroni lo denunció penalmente por presunto falso testimonio agravado y posible estafa procesal, al sostener que incurrió en contradicciones durante declaraciones prestadas en una causa vinculada con los contratos de la AFA para la organización de partidos amistosos. La presentación sostiene que Tofoni brindó versiones incompatibles respecto de su conocimiento sobre contratos celebrados entre la AFA y TourProdEnter LLC y sobre la utilización de documentación bancaria obtenida mediante un procedimiento judicial en Estados Unidos. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17. Con la presentación realizada por Tapia, la AFA busca ahora intervenir de manera directa en la investigación por presunto lavado de dinero, en una causa que continúa sumando derivaciones judiciales y que mantiene bajo investigación a Guillermo Tofoni y Foster Gillett.