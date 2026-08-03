Javier Milei se convirtió en su propio vocero y puso el foco en las reformas del segundo semestre mientras piensa en 2027

Luego del traspié de Adrián Ravier con sus definiciones sobre el dólar, el Presidente se puso al frente de la comunicación oficial y se refirió a la agenda legislativa del segundo semestre. Confirmó que ya tiene elegido a su compañero de fórmula para 2027.

Con las encuestas a la baja y una economía que no despega, Javier Milei puso el foco en el segundo semestre y la agenda de reformas que busca impulsar su gestión en esta segunda parte del año. En ese marco, el mandatario se convirtió en su propio vocero por estos días, y empezó un raid mediático que, según pudo saber este medio, continuará este martes por la mañana, en un canal de streaming.

Con la urgencia de quien busca moldear el pulso en tiempo real, el mandatario utilizó micrófonos amigos para fijar sus prioridades legislativas y dar las primeras definiciones explícitas sobre la ingeniería electoral de cara a 2027.

Sus declaraciones de producen luego de que el vocero Adrián Ravier afirmara que una cotización de $1.700 a $1.800 era una posibilidad en los próximos meses, generando que en Casa Rosada salieran a desmarcarse de inmediato. En Balcarce 50 le bajaron el tono al asunto asegurando que el funcionario "se equivocó" y que no hay cambios previstos en la política cambiaria. No obstante, el traspié verbal coincidió con un momento sensible de anuncios económicos y atracción de divisas.

En el centro de las definiciones estuvo la reforma del Banco Central. Milei volvió a defender el proyecto que busca modificar la Carta Orgánica de la entidad y sostuvo que se trata de una herramienta "definitiva" para impedir que el organismo vuelva a financiar al Tesoro.

El Presidente también volvió a referirse a la situación internacional y profundizó sus críticas contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva . Milei ratificó sus calificativos contra el mandatario brasileño, a quien volvió a definir como "ladrón" y "corrupto", y relativizó el impacto que sus declaraciones puedan tener sobre la relación bilateral entre ambos países. El jefe de Estado sostuvo que sus dichos se basan en antecedentes que considera objetivos y descartó modificar su posición frente al líder del Partido de los Trabajadores.

La política doméstica ocupó buena parte de las entrevistas. Milei comenzó a delinear públicamente el escenario electoral de cara a 2027 y aseguró que ya tiene definido quién será su compañero de fórmula para buscar la reelección, aunque decidió mantener el nombre en reserva. La definición abre una discusión que comienza a instalarse dentro de La Libertad Avanza, en un momento en que el Gobierno busca consolidar su estructura territorial y avanzar en la construcción política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En ese escenario aparece también Patricia Bullrich, quien manifestó públicamente su disposición a acompañar al Presidente en una eventual fórmula. Sin embargo, dentro del oficialismo existen dudas sobre el armado definitivo y sobre quién será finalmente elegido para ocupar ese lugar. En la Casa Rosada entienden que la selección del candidato a vicepresidente será una decisión estratégica y que, esta vez, el nombre deberá garantizar alineamiento político y confianza absoluta con el Presidente. En este marco, hay quienes deslizaron el nombre de Sandra Pettovello.

El Gobierno impulsa una ambiciosa agenda de reformas para el segundo semestre. PRESIDENCIA DE LA NACION

El raid mediático presidencial se produjo además mientras el Gobierno se prepara para enfrentar un segundo semestre con varios frentes abiertos. A la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios electorales se suman el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y otras iniciativas que forman parte de la agenda legislativa oficial. El objetivo de la Casa Rosada es recuperar iniciativa política y convertir el Congreso en uno de los principales escenarios para mostrar avances de gestión.

La actividad política del oficialismo se desarrollará, además, en paralelo con el regreso de causas judiciales que generan preocupación dentro del Gobierno. Con el final del receso invernal y la reanudación de la actividad en los tribunales, volverán a ocupar espacio en la agenda investigaciones como la causa $LIBRA y la que analiza el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Los expedientes representan un frente adicional para una administración que busca recuperar centralidad política y evitar que los cuestionamientos judiciales desplacen de la agenda sus principales anuncios.

En ese contexto, Milei decidió tomar el control directo de la comunicación oficial. Sin una figura que concentre de manera permanente la exposición pública del Gobierno, el Presidente asumió el papel de principal portavoz de su propia gestión. La estrategia le permite comenzar a hablarle directamente a su electorado y mantener alineado el discurso oficial, aunque también concentra sobre su figura el costo político de cada definición.