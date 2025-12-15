Manuel Adorni avanza con dos designaciones clave para terminar de armar su equipo en la Jefatura de Gabinete

En el marco de la reorganización interna del Gobierno , el Poder Ejecutivo formalizó este lunes dos designaciones de peso en la Jefatura de Gabinete de Ministros , área que conduce Manuel Adorni , con el objetivo de completar su núcleo de trabajo más cercano.

Las incorporaciones quedaron oficializadas mediante los decretos 881/2025 y 882/2025 , publicados en el Boletín Oficial , que incluyeron la aceptación de renuncias y el nombramiento de nuevos funcionarios en cargos clave.

Por un lado, el Gobierno designó a Federico Esteban Sicilia como secretario de Coordinación Legal y Administrativa , en reemplazo de Juan Manuel Gallo , cuya renuncia fue aceptada y acompañada por un agradecimiento formal “por los servicios prestados”. Sicilia es un funcionario de máxima confianza de Adorni y hasta ahora se desempeñaba como secretario administrativo en la Secretaría de Comunicación y Medios .

Con este cambio, además, se le transfirió la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) , ampliando su nivel de responsabilidad dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete .

En paralelo, el Ejecutivo nombró a Ian Lionel Vignale como secretario Ejecutivo , tras aceptar la renuncia de Nicolás Andrés Germán , con vigencia desde el 27 de noviembre de 2025 . La designación de Vignale tiene efecto retroactivo al 6 de diciembre , según consta en el decreto correspondiente.

Al igual que Sicilia, Vignale proviene de la Vocería Presidencial y asumirá un rol central en la coordinación interna del Gobierno. Desde su cargo, tendrá bajo su responsabilidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y a la Corporación Puerto Madero.

Estos movimientos se inscriben en la decisión de Adorni de eliminar las vicejefaturas y avanzar hacia un esquema basado exclusivamente en secretarías, lo que implicó, a comienzos de diciembre, la salida del entonces vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien había ocupado ese lugar durante las gestiones de Nicolás Posse y Guillermo Francos.

En paralelo, el Gobierno avanzó con otros cambios relevantes dentro de la Jefatura. Días atrás, Ignacio Devitt fue designado como secretario de Asuntos Estratégicos, cargo desde el cual coordinará áreas vinculadas a Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia, además de cumplir funciones como enlace parlamentario entre la Casa Rosada y el Congreso.

Devitt fue presentado en la mesa política de la Casa Rosada, de la que participaron, entre otros, el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la jefa del bloque libertario en el Senado Patricia Bullrich y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Como parte del fortalecimiento de su estructura, Adorni también creó la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno, un área nueva destinada a auditar y mejorar la coordinación interna, con el objetivo de devolverle a la Jefatura un perfil más operativo y de gestión.

En este contexto, la Secretaría de Comunicación y Medios, que concentra la vocería presidencial y el control de los medios públicos -APE (ex Télam), Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina-, quedó a cargo del periodista Javier Lanari.

Scioli, Santilli y Adorni

Por último, se confirmó que el exgobernador bonaerense Daniel Scioli continuará al frente de la Secretaría de Turismo y Ambiente, ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, aunque sin la competencia sobre Deportes, que pasó a depender nuevamente del Ministerio del Interior conducido por Diego Santilli, cartera que además recuperó el control del Renaper.