El Gobierno nacional suspendió e inició sumario a una cooperativa de recuperadores urbanos







De acuerdo a las pruebas reunidas, la estructura habría sido utilizada para eludir la normativa vigente y realizar prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas.

Además, la cooperativa no cuenta con 100 asociados y no está claro quiénes prestan el servicio, según informa la investigación.

El Gobierno nacional resolvió este jueves suspender la operatoria y abrir un sumario a la cooperativa de trabajo Recuperadores del Sur Ltda., presidida por Héctor Eduardo Morillo, quien a su vez es secretario nacional de Grandes Generadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión de la administración de Javier Milei se materializó a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el Ministerio de Capital Humano, luego de que detectaron presuntas irregularidades y el uso indebido de la figura jurídica cooperativa.

Qué irregularidades detectó el Gobierno De acuerdo a las pruebas reunidas, la estructura habría sido utilizada para eludir la normativa vigente y realizar prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas, vulnerando derechos en beneficio de integrantes de la familia Morillo.

Asimismo, investigan el uso de fondos de la cooperativa para gastos turísticos familiares y la compra de un vehículo no apto para la actividad, así como también otras erogaciones que habrían perjudicado a la entidad y a sus asociados. De confirmarse, las acciones contradicen lo establecido en el artículo 2° de la Ley 20.337, donde se define el espíritu y funcionamiento de las cooperativas.

El caso será comunicado al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para que adopte las medidas correspondientes. Las irregularidades también generan dudas sobre quién realiza efectivamente la recolección de residuos, dónde se procesa el material, cuánto se recupera y cómo se dispone lo rechazado. Además, la cooperativa no cuenta con 100 asociados y no está claro quiénes prestan el servicio, según informaron.

Temas Gobierno

UTEP