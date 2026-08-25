El Gobierno otorgó una nueva suba a los estatales, pero ATE rechazó el acuerdo

El acuerdo contempla subas mensuales de hasta diciembre y un bono de $80.000, pero el gremio conducido por Rodolfo Aguiar rechazó la propuesta y anticipó nuevas medidas de fuerza.

El Gobierno acordó con UPCN una suba salarial acumulada del 6,8% entre septiembre y diciembre , junto con un bono de $80.000 , pero ATE rechazó la propuesta por considerarla insuficiente. El sindicato que conduce Rodolfo Aguiar anticipó nuevas medidas de fuerza y cuestionó la pérdida del poder aedquisitivo de los trabajadores estatales.

La negociación volvió a exponer las diferencias entre los principales sindicatos de la administración pública. En la audiencia convocada este martes por el Gobierno, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta oficial, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó y anunció que avanzará con un plan de lucha.

El encuentro entre las partes se desarrolló en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público , ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se formalizó la oferta para los empleados de la administración pública nacional, que contempla aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre .

A esos incrementos se suma una suma fija de $80.000, no remunerativa y por única vez , que será abonada durante diciembre.

A través de sus redes sociales, UPCN, el gremio que lidera Andrés Rodríguez , confirmó el acuerdo alcanzado con el Gobierno y destacó que el aumento acumulado entre junio y diciembre de 2026 llega al 14,08% .

UPCN aceptó la suba del 6,8% y un bono de $80.000.

ATE rechazó la propuesta y prepara nuevas medidas de fuerza

En la otra vereda, ATE, conducida por Rodolfo Aguiar, rechazó el incremento y anunció que convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza. El sindicato considera que la propuesta representa otro recorte sobre los ingresos de los empleados públicos.

Según el gremio, desde la asunción de Javier Milei, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional alcanzados por el convenio colectivo de trabajo 214/06 supera el 44%. ATE también señaló que las “paritarias a la baja” fueron rechazadas sistemáticamente por la organización y aceptadas por UPCN.

“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público; después de la firma, deben estar festejando juntos”, sostuvo Aguiar.

El dirigente sindical calificó la negociación como “inaceptable”, al considerar que vuelve a combinar incrementos inferiores a la inflación con bonos de pago único en diciembre. “No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta -dijo-. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes”.

Aguiar adelantó además que el plenario federal de delegados, previsto para la próxima semana, analizará un plan de acción para aumentar la presión sobre la administración libertaria.

“Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos o nosotros desaparecemos. No hay término medio”, afirmó.

ATE también vinculó la discusión salarial con un deterioro más general de las condiciones de vida de los trabajadores estatales. De acuerdo con una encuesta realizada por el gremio en organismos y ministerios de todas las provincias, el 87% de los empleados consultados tiene deudas vigentes.

URGENTE!!

NUEVA PARITARIA BAJO LA INFLACIÓN: ATE RECHAZÓ EL 1,7% MENSUAL Y DEFINE MEDIDAS DE FUERZA!!



MILEI ESTÁ MÁS CERCA DE LOGRAR LA PARITARIA CERO QUE LA INFLACIÓN CERO!!



Con la ayuda de UPCN, el presidente @JMilei cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el… pic.twitter.com/ymiJZ6A1HJ — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 25, 2026

Dentro de ese universo, el sindicato indicó que el 73% mantiene compromisos con varias entidades al mismo tiempo.

Respecto del destino de esos endeudamientos, ATE informó que el 40% de los trabajadores los utiliza para afrontar urgencias médicas, gastos de educación o el pago de alquiler y expensas. Otro 37% los destina a cancelar otras deudas o a cubrir gastos de comida y ropa.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, cuestionó nuevamente la propuesta oficial. “Seguimos insistiendo en que el ofrecimiento del Gobierno es miserable y por eso rechazamos la oferta. No representa ningún aumento significativo en los salarios de las y los trabajadores, que encima hoy están endeudados para poder comer. Están sobreviviendo, y lo que queremos es que puedan vivir de manera digna”, afirmó.

Durante la audiencia oficial, ATE también reclamó una suma fija de $400.000 para establecer un nuevo piso salarial y solicitó la apertura de los convenios colectivos de trabajo.

El pedido incluyó, en particular, los convenios correspondientes al personal civil y docente de las Fuerzas Armadas, la obra social IOSFA, el SINEP y los profesionales de la salud. Sin embargo, el planteo fue desestimado por los funcionarios del Gobierno.