Sindicalistas y empresarios se reunirán para debatir el rumbo económico del país.

El encuentro tendrá lugar este jueves 27 de agosto en Rosario en el Salón Empresario (AER) , en el marco de la jornada “Argentina Produce”, que tendrá como ejes centrales a la industria y el comercio.

Dirigentes sindicales y empresarios se reunirán este jueves en Rosario, Santa Fe , para debatir sobre la situación económica , el empleo y la producción, además de elaborar propuestas concretas frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.

Dentro del sector empresario crece el debate sobre el rumbo económico del país. Si bien existe un consenso positivo en torno al ordenamiento de las variables macroeconómicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei, las dificultades en la economía real generan preocupación, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, cerraron 30.633 empresas y se perdieron 241.176 puestos de trabajo formales en el sector privado. En ese contexto, un sector crítico de las Pymes decidió acercarse a la CGT para discutir alternativas y abordar la situación de la producción y el empleo.

El encuentro tendrá lugar este jueves 27 de agosto en Rosario en el Salón Empresario (AER) , en el marco de la jornada “ Argentina Produce ”, que tendrá como ejes centrales a la industria y el comercio.

El secretario general de la CGT, Jorge Sola explicó que el encuentro buscará poner en discusión la situación que atraviesan actualmente la producción nacional, el empleo y la industria.

El objetivo de la reunión es el de elaborar un documento consensuado con la idea de que sea entregado quién sea electo presidente de la Nación en 2027.

Qué dijeron los dirigentes sindicales sobre el encuentro Argentina Produce

“Todo ese muy buen trabajo en la macro no nos alcanza a las Pymes. Todavía no vemos las bondades”, había advertido semanas atrás Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Su planteo se suma al de otros empresarios que reclaman al Gobierno una mayor atención sobre las dificultades que atraviesa la economía real, mientras el Presidente sostiene que la situación terminará acomodándose.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Jorge Sola explicó que el encuentro buscará poner en discusión la situación que atraviesan actualmente la producción nacional, el empleo y la industria.

“En un momento en que en la Argentina se están perdiendo puestos de trabajo, caen empresas a cada momento, necesitamos pensar en la Argentina industrial del futuro. Por eso Argentina Produce”, señaló Sola en un video difundido de cara a la jornada.

El dirigente sindical sostuvo que empresarios, Pymes y trabajadores deben participar de la discusión sobre el futuro productivo del país. “Vivimos un momento difícil. Todos los días nos llega información sobre el cierre de industrias y comercios y la pérdida del trabajo”, afirmó.

En ese sentido, Sola cuestionó al Gobierno por negar, según planteó, una realidad que “está cada vez más presente como preocupación en la vida cotidiana de los argentinos” y llamó a “defender juntos la vida productiva del país”.

“Si se apaga el motor de la producción y el empleo, no hay futuro”, concluyó Sola, quien convocó a empresarios, Pymes y trabajadores a participar de la jornada.

El encuentro de Rosario incluirá 3 paneles. Uno se llama ”Macroeconomía y Competitividad: impacto sobre la producción y el empleo”, encabezado por Fernando Grasso; otro llamado “Empleo y futuro: Nuevos modos de producción de bienes y de servicios” por Mario Oporto, y el último será la conversación final para dar las conclusiones sobre un proyecto productivo e industrial en la Argentina con el presidente de ADIMRA, Elio Del Re; Javier Martin, presidente de FISFE; junto a Sola y Diab.