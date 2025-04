El Gobierno vuelve a la carga con la Corte Suprema y apura una negociación todavía sin contraparte mientras una crisis total acecha al fuero comercial

“Uno muy propio y otro no tanto pero conversado y anoticiando a los otros espacios para escuchar su reacción a los nombres” , afirmaron a este diario sobre el modo en el que imaginan una nueva selección de candidatos que no se exponga a otro traspié. ¿El oficialismo vuele a insistir con alguien del mundo académico afín al ideario libertario? Existe un plan A y un plan B que incluye otra vez un apellido compuesto.

Sin embargo, una negociación en curso fue desmentida de plano cerca de Cristina Kirchner, quien parece haber virado de estrategia (y de interlocutores) para una etapa de contención de daños respecto de su situación judicial. En torno a la ex presidenta, aseguran que no tienen ningún interés en proponer “una jueza que termine firmando disidencias”, por quedar en minoría. El nombre –que trascendió mediáticamente- de la senadora María de los Ángeles Sacnun en el máximo Tribunal, aseguran, no forma parte siquiera de la conversación interna en el campamento K. Sin una ampliación a 9 miembros que permita al PJ ocupar más de una silla no tendría sentido el esfuerzo para que el equilibrio de fuerzas no cambie. Vasos comunicantes existen, pero, hasta ahora, no hay atisbos de que haya comenzado algo parecido a una negociación, afirman.