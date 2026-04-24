El magistrado adujó que no se advirtió una desviación del destino. La investigación se había originado a raíz del viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Julieta Angeletti, con destino a Estados Unidos.

Archivo. Para Rafecas, la invitación de la esposa de Adorni fue “un uso razonable de la discrecionalidad” del Poder Ejecutivo.

El juez Daniel Rafecas archivó una denuncia contra Manuel Adorni por el uso del avión presidencial. El juez justificó su decisión aduciendo que "no se advierte una desviación del destino” en el caso que investigaba el viaje del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a bordo del ARG-01 con rumbo a Estados Unidos para el inicio de la "Argentina Week" que tuvo lugar en Nueva York.

La causa iniciada contra Adorni investigaba una presunta malversación de fondos públicos vinculada al uso del avión presidencial. Sin el impulso de la fiscalía, el juez archivó la denuncia al concluir que no existió delito.

Tras una serie de medidas de prueba, la Fiscalía solicitó el archivo del expediente al considerar que no se configuraba una conducta penalmente relevante , postura que fue finalmente avalada por el magistrado.

En su resolución, Rafecas sostuvo que las circunstancias del viaje “no encuadraban en el accionar típico investigado” y, por lo tanto, “carecían de relevancia en términos jurídico penales”.

Bettina acompañó a la comitiva oficial del Gobierno que viajó a Nueva York en el marco de la "Argentina Week".

Uno de los ejes centrales del análisis fue el uso del avión presidencial. Sobre ese punto, el dictamen fiscal, retomado por el juez, señaló que “no se advierte una desviación del destino final”, ya que el vuelo se realizó en el marco de “una misión oficial debidamente autorizada”.

Además, se remarcó que la aeronave “no fue utilizada con fines particulares ni privados”, sino dentro de una actividad estatal legítima, y que la presencia de un acompañante “no alteró la naturaleza jurídica del vuelo ni su finalidad pública”.

En esa línea, también se descartó la existencia de perjuicio económico para el Estado. Según la investigación, “no se verifica una erogación particular por la presencia” de Angeletti, y los gastos se limitaron a los correspondientes al funcionario.

De hecho, la fiscalía concluyó que “la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, lo que resultó clave para descartar la hipótesis de malversación.

El fallo también destacó que el avión contaba con plazas disponibles, por lo que la invitación cursada a la esposa del funcionario fue considerada “un uso razonable de la discrecionalidad” del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se verificó que el pasaje de regreso de Angeletti no fue abonado con fondos públicos, lo que reforzó la conclusión de que no hubo irregularidades en el manejo de recursos estatales.

Finalmente, Rafecas dispuso el archivo de la causa “por inexistencia de delito”, en línea con lo solicitado por la fiscalía. El juez también subrayó que, ante la decisión del Ministerio Público de no impulsar la acción penal, no corresponde avanzar con el proceso, ya que “no hay jurisdicción sin una acción que la requiera”.