A un año de la muerte del papa Francisco: el Gobierno participará del homenaje central en Luján + Seguir en









Victoria Villarruel y Agustín Caulo representarán al Ejecutivo en la misa principal, que reunirá a dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos.

La Basílica de Luján será el escenario del homenaje central a un año de la muerte del papa Francisco.

El Gobierno participará este martes de la misa central en Luján para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, en una jornada que incluirá actos, caravanas y celebraciones religiosas en distintos puntos del país y que tendrá a la Iglesia Católica como principal organizadora.

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Luján, epicentro del homenaje y con presencia oficial La ceremonia principal se realizará en la Basílica de Luján, donde las autoridades eclesiásticas recordarán al Sumo Pontífice con una misa encabezada por Marcelo Colombo, máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, el acto contará con representación del Poder Ejecutivo a través de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien asumió el cargo en enero tras reemplazar a Nahuel Sotelo.

Además, el Padre Máximo, Director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, confirmó a través de la red social X la presencia de otros funcionarios nacionales: “La Conferencia Episcopal Argentina ha recibido la confirmación de que van a participar de la Misa en Luján por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco: la Vice-Presidente Dra., Victoria Villaruel y los Miembros del Gabinete Nacional: Manuel Adorni, Alejandra Monteoliva, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Carlos Presti, Mario Lugones y Sandra Petovello.”

papa francisco.jpg El lema de la jornada será “memoria agradecida” y “compromiso misionero”. Ausencias en el Ejecutivo y posible ampliación de la comitiva El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno no estarán presentes debido a su viaje a Israel, por lo que la representación oficial quedará en manos de los funcionarios ya confirmados. Sin embargo, fuentes gubernamentales no descartaron que otros integrantes de la administración libertaria se sumen a la ceremonia en Luján.

Los confirmados: dirigentes políticos, sindicales y toda la Iglesia El homenaje reunirá también a referentes de distintos sectores. Confirmaron su presencia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el mandatario riojano Ricardo Quintela, así como representantes de la CGT y de movimientos sociales. Por parte de la Iglesia, asistirán todos los miembros del episcopado argentino junto a la Comisión Ejecutiva de la CEA, integrada por el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro. “La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal en un comunicado difundido sobre la actividad.