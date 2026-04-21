Manuel Adorni y Axel Kicillof participaron en Luján de la misa por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco

La celebración fue encabezada por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien destacó la figura del pontífice argentino y su legado dentro de la Iglesia.

El vocero presidencial Manuel Adorni y el gobernador bonaerense Axel Kicillof participaron este martes de una misa en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján, al cumplirse un año de la muerte de Jorge Bergoglio. La ceremonia reunió a referentes del oficialismo nacional y provincial, mientras el presidente Javier Milei permanece en Israel.

La celebración fue encabezada por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza , Marcelo Colombo , quien destacó la figura del pontífice argentino y su legado dentro de la Iglesia. La jornada llevó como lema “ memoria agradecida ” y “ compromiso misionero ”.

Junto a Adorni y Kicillof - que se sentaron en pasillos separados y se saludaron de lejos- también estuvieron el titular de la Cámara de Diputados , Martín Menem ; el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni ; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala ; los ministros Mario Lugones , Diego Santilli y Alejandra Monteoliva ; y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo .

Por su parte, Axel Kicillof también participó de las actividades organizadas en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco . Antes de asistir a la misa central en la Basílica, el gobernador bonaerense encabezó el descubrimiento de un mural homenaje al pontífice en el Centro Cultural y Turístico Municipal “Ana de Matos” , donde además recorrió una muestra fotográfica sobre la vida de Jorge Bergoglio .

Durante la actividad, el mandatario bonaerense reivindicó el legado del Papa y llamó a sostener sus ideas en el presente. “A un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales ”, afirmó. En esa línea, remarcó una de las consignas más asociadas al pensamiento del pontífice: “No hay libertad sin justicia social”.

A un año de la partida de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario poner en práctica sus ideales: no hay libertad sin justicia social Para contribuir con su obra tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para fortalecer la… pic.twitter.com/Yj7NhPf6vb

Además, Kicillof cuestionó el clima de confrontación política y contrapuso la figura de Francisco a “la cultura de la cancelación”. “En Francisco está la cultura del encuentro”, sostuvo, y recordó también su visita al Vaticano. “Para recordarlo de verdad, tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”, concluyó.

Victoria Villarruel se bajó de la misa por el papa Francisco para no cruzarse con Manuel Adorni

La ausencia de Victoria Villarruel termina de agregarle un costado político a la ceremonia. La vicepresidenta había sido invitada y su presencia era esperada en Luján, pero finalmente decidió no asistir. Desde su entorno explicaron que la titular del Senado resolvió bajarse porque “no puede aceptar transformar una misa de homenaje a Francisco en un acto político”. Asimismo, sumaron que honró a Bergoglio en la Basílica María Auxiliadora, donde fue bautizado en la Navidad de 1936. Remarcaron que fue "donde tenía que estar".

En el círculo de la vice también dejaron trascender malestar por el lugar que se le había asignado en la actividad. La decisión vuelve a dejar expuesta la distancia que mantiene con sectores del Gobierno, en especial con Adorni, en medio de una relación atravesada por fricciones internas.

El homenaje reunió además a dirigentes de distintos sectores políticos, sindicales y sociales. Entre ellos, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, representantes de la CGT y miembros de movimientos sociales. Por parte de la Iglesia, participan integrantes del episcopado argentino y de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, en una convocatoria centrada en el legado espiritual de Francisco y en su mensaje de cercanía con los más necesitados.