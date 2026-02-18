La provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a productores afectados por inundaciones en Villarino

Mediante el Decreto 98/2026, el Gobierno bonaerense otorgó la exención del Impuesto Inmobiliario Rural, en forma total o parcial y según el grado de afectación, a explotaciones alcanzadas por la declaración de Desastre Agropecuario entre marzo y agosto de 2025.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , dispuso la exención del Impuesto Inmobiliario Rural para productores y productoras afectados por inundaciones en el partido de Villarino , en el marco de la declaración de Desastre Agropecuario vigente para ese distrito.

La medida fue oficializada a través del Decreto 98/2026 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense, y alcanza al período comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de 2025 .

El decreto establece que la exención será aplicada en proporción al porcentaje de afectación de las explotaciones agropecuarias , conforme a lo previsto en el artículo 10, apartado 2, inciso b) de la Ley 10.390 y sus modificatorias.

La medida se fundamenta en la Resolución 727/25 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario con carácter individual para las explotaciones rurales afectadas por inundación en Villarino.

El beneficio alcanza a productores y productoras que desarrollen como actividad principal la explotación agropecuaria en los establecimientos ubicados en ese partido.

Evaluación técnica previa

Según consta en los considerandos, la declaración de desastre se basó en información meteorológica estadística y satelital, informes técnicos, chequeos de campo y dictámenes de la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria.

La normativa vigente establece que la exención total o parcial de impuestos provinciales en distritos declarados en desastre debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, que define sujetos, alcances y condiciones sin alterar el espíritu de la ley.

Intervenciones y refrendo

La medida contó con dictámenes favorables de áreas técnicas del Ministerio de Desarrollo Agrario, del Ministerio de Economía bonaerense, de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado.

El decreto fue refrendado por los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco.

Con esta decisión, la Provincia formalizó el beneficio fiscal para el sector agropecuario afectado por las inundaciones en Villarino durante 2025.