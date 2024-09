El pasado actoral de Bartolomé Abdala, el senador libertario que admitió tener 13 asesores para su campaña a gobernador

Al entrar en escena, Abdala le pregunta: '' ¿Cómo puede salvar mi tierra? , ¿cómo puede salvar mis aves?, ¿cómo puede salvar mis plantas?, ya me cansé. No puedo apagarlo solo''. A lo que el Capitán responde: ''Tengo un montón de animalitos, y una cigüeña que con su pico mágico nos llenará de agua''.

La confesión de Bartolomé Abdala sobre sus asesores

Pero Abdala estuvo lejos de ser noticia por su desempeño en las cámaras, tanto en la ficción como en la realidad: ayer, lejos de cumplir con la consigna "anti casta" que impulsa el presidente Javier Milei, el senador Abdala confesó tener "más de quince asesores", de los cuales en su gran mayoría se encuentran en San Luis.

La respuesta generó sorpresa en los periodistas, quienes parecían no dar crédito de las palabras. E incluso Abdala fue por más al señalar: "Son mis módulos", dijo en referencia al dinero que recibe de parte del Poder Legislativo. Sin embargo, el conductor Jonathan Viale, le retrucó: "No podés usar a tus módulos para ser gobernador. Son para que saques leyes. No son para hacer política, está mal". En tanto que una periodista le aclaró: "No son tus módulos, son nuestros módulos. Los pagamos nosotros".

Si bien Abdala afirmó más de 15 asesores, el portal del Senado da cuenta de que contrató un total de 20 colaboradores. Ante la consulta de cuántos se encuentran en San Luis, el senador dijo que son "categoría baja" y admitió: "Del total unos 12 o 13 están en San Luis. Esos vienen conmigo y te doy la palabra que se van conmigo".

El presidente provisional de la Cámara alta, figura relevante en la estructura legislativa del espacio libertario, admitió que utiliza a los empleados contratados con dinero del Parlamento para cumplir su deseo personal de ser mandatario puntano. "Mi deseo es ser gobernador", dijo.