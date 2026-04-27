Ministros de la provincia de Buenos Aires pidieron identificar a responsables de estructura delictiva.

Las autoridades aclararon que las denuncias ya están siendo investigadas en distintos Departamentos Judiciales y pidieron una pesquisa para determinar si si existe coordinación detrás de las amenazas, tomando como antecedente el ataque en una escuela de Santa Fe ocurrido el 30 de marzo.

El ministro de Justicia y DDHH de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal de ese ministerio, Lisandro Pelegrini, en articulación con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense y solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de las múltiples amenazas que a lo largo de los últimos días tuvieron lugar en más de 600 escuelas bonaerenses.

Los funcionarios denunciantes aclararon que la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales.

La presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a dilucidar la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

La denuncia, formulada desde una perspectiva de niñez, tomó como elemento de contexto principal al ataque en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal , provincia de Santa Fe, del pasado 30 de marzo.

A partir de este hito trágico comenzaron a registrarse de manera creciente amenazas en escuelas de nuestra Provincia y del país en su totalidad, fenómeno que escaló exponencialmente, explicaron desde los ministerios.

amenazas colegios Las autoridades bonaerenses presentaron una denuncia para investigar la posible organización detrás de las amenazas en escuelas. @oscarcorrea87

Del ataque en Santa Fe a la ola de amenazas en escuelas

El origen de la escalada se remonta al pasado 30 de marzo, cuando un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y abrió fuego contra sus compañeros en el inicio de la jornada escolar. El ataque terminó con la muerte de un estudiante de 13 años y dejó a otros heridos, en un hecho que generó fuerte conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional.

Según las reconstrucciones judiciales y policiales, el adolescente de 15 años habría utilizado un arma de fuego que llevaba oculta entre sus pertenencias y disparó en el patio interno del establecimiento, mientras los alumnos se encontraban reunidos para el izamiento de la bandera. Tras el ataque, fue reducido por personal de la escuela y posteriormente detenido.

A partir de ese episodio, comenzaron a registrarse de forma progresiva múltiples amenazas de tiroteos en escuelas de distintas jurisdicciones del país, con especial impacto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En varios casos, los mensajes circularon a través de redes sociales o grupos de mensajería, lo que derivó en evacuaciones preventivas, operativos de seguridad y una baja en la asistencia escolar por temor de las familias.

En paralelo, distintas instituciones educativas implementaron protocolos de prevención, mientras que autoridades locales y de seguridad reforzaron controles en accesos y espacios escolares. En ese marco, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció medidas específicas y la revisión de procedimientos de seguridad en establecimientos educativos.

El fenómeno, que las autoridades describen como una seguidilla de “copias” o amenazas de carácter masivo, se consolidó como el eje de preocupación de los ministerios provinciales, que ahora buscan determinar si existe coordinación detrás de los hechos o si se trata de acciones fragmentadas sin organización central.