Docentes universitarios volverán a realizar una clase pública frente al departamento de Manuel Adorni + Seguir en









Bajo el título “Definime conocer”, FEDUBA procura visibilizar el conflicto universitario y exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Habrá una nueva clase pública frente al domicilio de Manuel Adorni en Miró al 500. NA

El sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), dentro de la semana de Paro Nacional Universitario, junto a autoridades y centros de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, realizará este miércoles una nueva clase pública frente al domicilio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito.

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La clase llevará por título “Definime conocer”, en relación a las polémicas declaraciones de la escribana de Adorni que se volvieron virales y estará cargo de docente de Filosofía del Lenguaje y Epistemología Social, Federico Penelas.

FEDUBA reclama ante el domicilio de Adorni por la crisis universitaria FEDUBA advirtió en un comunicado que "la situación del sector es crítica, los salarios docentes perdieron entre un 35% y un 40% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y más del 60% de la docencia universitaria se encuentra por debajo de la línea de pobreza".

Embed https://www.instagram.com/p/DXprdNwjyzf/?igsh=YnF0MzNtbHRpNzdw Además, señaló en un comuncado que "la situación del sector es crítica, los salarios docentes perdieron entre un 35% y un 40% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y más del 60% de la docencia universitaria se encuentra por debajo de la línea de pobreza".

En ese contexto, sostienen que "el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario afecta el funcionamiento básico de las universidades y compromete el desarrollo científico y tecnológico. El presupuesto universitario registra una caída real superior al 30%".

FEDUBA: "El Jefe de Gabinete es el responsable de garantizar la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las leyes" “La ley establece con claridad la obligación del Estado de asegurar recursos actualizados para el sistema universitario y recomponer salarios. Hoy eso no está ocurriendo”, señalaron desde el gremio. El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, sostuvo que “el mismo día que el Jefe de Gabinete va al Congreso a rendir cuentas, la universidad pública le responde con hechos. No alcanza con informes formales cuando hay una caída del 40% del salario docente y un sistema funcionando al límite. La Ley de Financiamiento Universitario está vigente y el gobierno tiene la obligación de cumplirla". La actividad se inscribe en un plan de lucha del sistema universitario que culminará con una Marcha Federal Universitaria programada para el 12 de mayo. adorno