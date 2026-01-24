El PJ bonaerense oficializó los padrones de afiliados para la elección interna

Los listados oficiales se confirmaron este sábado por la madrugada. En total, 1.143.946 personas están habilitadas para votar.

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense oficializó este sábado a la madrugada el padrón de afiliados en lo que marcó un paso clave en la antesala de una eventual interna por el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner . Según detallaron desde el partido, hay 1.143.946 personas habilitadas para participar de los comicios.

La publicación también establece que estará abierto el período para presentar observaciones y tachas hasta el martes 27 de enero. La fecha tentativa prevista para definir la sucesión es el próximo 15 de marzo.

El cronograma partidario avanza con fechas sensibles: el martes 3 de febrero vence el plazo para la presentación de avales y el domingo 8 de febrero c errará la inscripción de listas . A partir de allí quedará definido si el PJ bonaerense transita una contienda interna o si se encamina hacia un acuerdo de unidad.

En un escenario de tensa calma, el último cónclave partidario presentó diferencias entre las partes, pero finalmente la Junta Electoral resolvió aplicar criterios restrictivos para la participación. De esta manera, solo podrán votar quienes acrediten al menos 180 días de afiliación y figuren en el padrón con alta formalizada hasta el 30 de diciembre de 2025. El espacio del gobernador finalmente no pudo impulsar su idea de expandir el padrón.

Además, se priorizó la afiliación presencial por sobre la virtual. La decisión, adoptada en un ámbito donde tiene peso la vicegobernadora Verónica Magario, desactivó el operativo de afiliaciones aceleradas que impulsaba el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof. En los últimos días, Magario recibió en el Senado bonaerense nuevas fichas físicas provenientes de distintos distritos, un gesto leído como parte de su posicionamiento de cara al recambio previsto para el 15 de marzo.

AXEL KICILLOF MAXIMO KIRCHNER ¿Unidad o interna?: el domingo 8 de febrero cerrará la inscripción de listas. NA

La fecha clave que asoma para la interna del PJ es el 8 de febrero cuando se definirá si habrá unidad entre el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner. Por ahora, la única a certeza es el veto explícito del sector del kirchnerismo a Magario para convertirse, en representación del MDF de Kicillof, en la nueva titular del partido en territorio bonaerense.

La publicación del padrón no estuvo exenta de ruido interno. El listado debía difundirse el jueves, pero desde las primeras horas de ese día comenzó a circular una nómina no oficial junto con una página web con datos de afiliaciones. Para frenar esa difusión, la Junta Electoral elevó una nota a la Justicia Electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, aclarando que el padrón que circulaba por WhatsApp entre armadores y periodistas no tenía validez.

La Junta Electoral está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y cuenta con representación tanto del sector de Máximo Kirchner como del gobernador Axel Kicillof. La integran, además, Verónica Magario; la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el senador Adrián Santarelli; los diputados Juan Pablo De Jesús, Mariano Cascallares y Avelino Zurro; la titular del IPS, Marina Moretti; la funcionaria de Monte Hermoso, Rosana Sotelo; la concejal de Olavarría, Liliana Schiwndt; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; Carolina Correge, vinculada a Florencia Saintout; y Jorge Carpinetti.