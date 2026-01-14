PJ bonaerense: escala la interna por límite de la junta electoral a las afiliaciones + Seguir en









El peronismo bonaerense tiene plazo hasta el 8 de febrero para encontrar un candidato de unidad. Veto del kirchnerismo a Verónica Magario.

Axel Kicillof reúne al MDF. Julio Alak podría ser el candidato a presidir el PJ bonaerense.

La junta electoral del Partido Justicialista bonaerense le puso un limite a las afiliaciones de cara a la interna prevista para renovar autoridades el 15 de marzo y definir la sucesión de Máximo Kirchner al frente del partido. La resolución le agrega tensión a la disputa entre el sector del jefe de la La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof.

Es que desde el espacio del peronismo bonaerense que encabeza el gobernador empujaban la idea de abrir un nuevo proceso de afiliación para expandir el padrón en el marco del proceso de renovación de autoridades que definirá una nueva jefatura en el PJ bonaerense. Ante la falta de acuerdo con el kirchnerismo, la junta electoral a cargo del intendente Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) debió reunirse para fijar una postura frente a los pedidos del MDF de Kicillof.

El viernes pasado, se resolvió que el padrón que se utilizará en las internas partidarias será el mismo que incluye las fichas de afiliación cargadas hasta el 30 de diciembre de 2025, fecha en la que los apoderados retiraron el listado del Juzgado Federal N°1 de La Plata. Es decir, que no se acepta el plan del sector de Kicillof de poder sumar afiliados al partido antes de las internas del 15 de marzo.

Cumbre del Partido Justicialista La decisión fue adoptada en un encuentro virtual encabezada con la participación de representantes de los distintos sectores del peronismo como Cristina Álvarez Rodriguez y Mariano Cascallares, entre otros, fijando como fecha de nueva reunión el próximo martes. En paralelo, y a pesar de la feria judicial de verano, desde el juzgado electoral que encabeza Alejo Ramos Padilla resolvieron una guardia mínima para avanzar sobre el proceso de las afiliaciones.

De acuerdo al cronograma aprobado por la Junta Electoral del peronismo bonaerense, el 22 de enero deberán publicarse los padrones de afiliados mientras que el 3 de febrero se deberán presentar los avales. Sin embargo la fecha clave que asoma para la interna del PJ es el 8 de febrero cuando se definirá si habrá unidad entre el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner. Ese día opera el cierre para la presentación de candidaturas para la presidencia del Consejo partidario para la elección prevista para el 15 de marzo.

Hasta el momento, la única a certeza es el veto explícito de La Cámpora a Verónica Magario para convertirse, en representación del MDF de Kicillof, en la sucesora de Máximo Kirchner al frente del partido. Desde el cristinismo cuestionan su presunta falta de lealtad por no haber apoyado en su momento la candidatura de la ex presidenta para la presidencia del PJ nacional. Esa bolilla negra para la vicegobernadora potencia las chances de Julio Alak, intendente de La Plata y también cercano a Kicillof. Candidatos para suceder a Máximo Kirchner Pero en la danza de nombres para presidir el PJ bonaerense aparecen también otras figuras más ligadas al kirchnerismo como Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora y brazo político de Máximo en la tercera sección electoral. Desde el Movimiento Evita, también se anota la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, y hasta Fernando Gray, de Esteban Echeverria, enfrentado con La Cámpora, pero que ha generado un acercamiento en las últimas semanas con Kicillof. La falta de acuerdo sobre un candidato de unidad se proyecta a 2027 cuando deberá definirse ya no al titular del partido sino al candidato a gobernador bonaerense del peronismo para suceder a Kicillof en medio de la disputa entre el MDF y La Cámpora. Con el gobernador volcado en la incipiente construcción de una estrategia nacional para pelear por la presidencia, ya sin la posibilidad de reelegir en provincia por transitar su segundo mandato, el kirchnerismo presiona para ganar posiciones a cambio de mantener la unidad y apoyar a Kicillof. Mueve Axel Kicillof En ese contexto, este miércoles en Villa Gesell habrá un encuentro del MDF al que fueron convocados intendentes del conurbano y del interior, entre ellos Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), además de jefes comunales de distritos vecinos. La apuesta del gobernador es recuperar el mano a mano con la dirigencia, tras el último acto masivo del espacio en diciembre en Ensenada. Entre los ejes que se pondrán sobre la mesa aparece el balance del último año, donde el kicillofismo anota como hitos el desdoblamiento electoral, el triunfo en las elecciones provinciales y la aprobación del paquete económico en la Legislatura. Pero también habrá lugar para los temas pendientes como, la intención de avanzar con el regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores.