Axel Kicillof reactiva el Movimiento Derecho al Futuro con un encuentro en Villa Gesell en plena interna del PJ

El gobernador encabezará un encuentro con intendentes y funcionarios de su confianza en plena temporada de verano. Será su primer gesto político en la antesala de las elecciones en el Partido Justicialista de la Provincia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicilllof , PJ bonaerense del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que lanzó en febrero de 2025, con un encuentro en Villa Gesell junto a intendentes y funcionarios de su mayor confianza . La reunión será este miércoles, luego de la conferencia de verano, y marcará el primer gesto político fuerte del año del mandatario.

El cónclave se desarrollará en la ciudad que gobierna el peronista Gustavo Barrera y se dará en paralelo a la agenda oficial de reuniones con empresarios del sector turístico y comercial. Pero, puertas adentro, el encuentro tendrá un contenido estrictamente político: ordenar al espacio, repasar balances y delinear los próximos pasos del armado kicillofista.

Según pudo saber Ámbito , fueron convocados intendentes del conurbano y del interior que integran el MDF, entre ellos Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso) y el propio Barrera, además de jefes comunales de distritos vecinos. La apuesta del gobernador es recuperar el mano a mano con la dirigencia, tras el último acto masivo del espacio en diciembre en Ensenada.

Entre los ejes que se pondrán sobre la mesa aparece el balance del último año, donde el kicillofismo anota como hitos el desdoblamiento electoral, el triunfo en las elecciones provinciales y la aprobación del paquete económico en la Legislatura. Pero también habrá lugar para los temas pendientes como, la intención de avanzar con el regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores.

El movimiento del kicillofismo se da en un momento sensible para el peronismo bonaerense, atravesado por la disputa por la renovación de autoridades del Partido Justicialista provincial. A pocas semanas del cierre del calendario interno, la Junta Electoral del PJ comenzó a definir reglas clave que impactan de lleno en el armado de listas y en la pelea por el control partidario.

El pasado 9 de enero, la Junta Electoral resolvió que el padrón que se utilizará en el proceso interno será el que incluye las fichas de afiliación cargadas hasta el 30 de diciembre de 2025, fecha en la que los apoderados retiraron el listado del Juzgado Federal N°1 de La Plata. La decisión fue adoptada en una reunión virtual encabezada por el presidente de la Junta, Leonardo Nardini, con la participación de representantes de los distintos sectores del peronismo.

PJ bonaerense El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires deberá renovar autoridades este año.

En ese encuentro también se aprobó solicitar al Juzgado Federal, el 15 de enero, la habilitación de feria para acceder a un padrón actualizado que incorpore todas las afiliaciones presentadas hasta el 30 de diciembre inclusive, siempre que cuenten con una antigüedad mínima de 180 días, tal como establece la Carta Orgánica del partido. Además, se acordó que se tome como válida la fecha de aceptación partidaria que figura en la ficha en papel, un punto técnico que no es menor en la actual disputa interna.

La resolución buscó ordenar el proceso y evitar nuevas fricciones entre el sector que responde a Máximo Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que impulsa Axel Kicillof, aunque en el peronismo reconocen que las tensiones siguen latentes y que las definiciones políticas aún están lejos de cerrarse.

Dentro del propio kicillofismo tampoco hay una candidatura definida para la conducción partidaria. Los nombres que concentran mayor consenso son los de la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Plata, Julio Alak, mientras el MDF acelera el trabajo territorial para llegar al 3 de febrero, fecha límite para la presentación de avales, con una estructura sólida, especialmente en el conurbano y la capital bonaerense.

Proyección nacional y armado territorial

Más allá de la coyuntura partidaria, el encuentro en Villa Gesell también buscará avanzar en otro objetivo estratégico: la proyección del MDF fuera de la provincia de Buenos Aires. Tal como informó Ámbito , el mandatario comenzó a estructurar un proyecto político con proyección presidencial para 2027.

En ese marco, la foto de Villa Gesell no será solo un gesto de unidad interna, sino también una señal política en medio de la reconfiguración del peronismo bonaerense y del reposicionamiento del gobernador frente al escenario nacional que impone el gobierno de Javier Milei.