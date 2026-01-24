La película de los 90 que estrenó Netflix con Cher y Winona Ryder que no te podés perder + Seguir en









Con un elenco estelar, la N Roja saca a relucir un film que parecía olvidado y lo volvió a colocar entre los más vistos del momento.

La reconocida actriz y la cantante logran atrapar al público con esta imperdible producción. Orion Pictures

Netflix ha encontrado todos los trucos para mantenerse como el rey en la batalla de las distintas plataformas de streaming que existen. Gracias al estreno de producciones propias y también al hecho de sumar a su catálogo películas o series del pasado que buscan revivir en nuevos contextos.

La N Roja ha demostrado ser la que mejor lee el presente para sacar a relucir films que hace tiempo no se ven en la televisión y mucho menos en el cine. En este caso, aprovechó el boom que generó Winona Ryder con Stranger Things, lanzando un film de los años 90 que protagonizó junto a Cher.

Mermaids Orion Pictures El elenco estelar de este film le da un condimento extra a su atrapante historia. Orion Pictures De qué trata Mi mamá es una sirena, el clásico que sumó Netflix Basada en la novela homónima escrita en 1986 por Patty Dann, sigue la historia de Charlotte Flax, interpretada por Winona Ryder, quien a sus 15 años no conoce a su padre, aunque al conservar dos recuerdos del mismo tiene como anhelo poder finalmente encontrarse con él.

Charlotte también sueña con ser monja, pero al haber crecido en una familia judía, otra de sus aspiraciones podría verse truncada. Al mismo tiempo, convive con su excéntrica madre Rachel, interpretada por Cher, y su hermana Kate. Y si eso no fuera suficiente, se suma la aparición de Joe, el conserje que despierta sentimientos en Charlotte y termina involucrándose con Rachel, lo que pondrá la vida familiar de cabeza en el peor momento posible.

Netflix: tráiler de Mi mamá es una sirena Embed - Mermaids (1990) | Official Trailer | MGM Studios Netflix: elenco de Mi mamá es una sirena Cher

Winona Ryder

Christina Ricci

Bob Hoskins

Michael Schoeffling

Caroline McWilliams

