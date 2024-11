El PRO advierte al Gobierno por la eliminación de las PASO y el financiamiento de partidos: "Discutirlo ahora no está bien"

El diputado Alejandro Finocchiaro puso reparos al tratamiento de ambas iniciativas. "No se puede hacerlo a las apuradas", dijo.

El diputado del PRO Alejandro Finocchiaro respaldó la propuesta del gobierno de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento estatal a los partidos políticos , pero puso reparos por el momento en que se intenta impulsar. "Se debe hacer estudiadamente", dijo, pero aclaró que "no está bien" discutirlo tan cerca de las elecciones de 2025.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la intención del Poder Ejecutivo de eliminar las PASO , pese a que actualmente no cuentan con los votos necesarios por ser una norma de carácter electoral. En paralelo, la administración Milei tiene previsto proponer en el Congreso “la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”, según supo Ámbito .

"Discutir esto a seis o siete meses de una elección me parece que no está bien. Lo mismo el tema del financiamiento de los partidos", dijo el exministro de Educación y añadió: "Existen como 700 partidos, pero hay que hacerlo bien, no se puede hacerlo a las apuradas".