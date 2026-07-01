El Senado espera volver a sesionar tras la salida de Manuel Adorni y llaman a Labor para el 8 de julio + Agregar ámbito en









Ya sin el ahora exjefe de Gabinete, el Gobierno busca dejar atrás la parálisis en la que estuvo sumergido. Apunta a tratar las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca, entre otras. La eliminación de las PASO está en duda.

El oficialismo busca sesionar el 16 de julio.

El Gobierno intenta retomar la iniciativa tras la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras semanas de parálisis en el Congreso por este tema. La Secretaria Parlamentaria convocó este miércoles a los presidentes de Bloques de Senadores a un Plenario de Labor Parlamentaria para el 8 de julio, con la intención de sesionar en la Cámara alta el 16 de este mes. El objetivo sería tratar las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Hojarasca y pliegos de jueces.

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El Congreso estaba trabado por la crisis Adorni. Ante cada revelación del crecimiento veloz de su patrimonio, los pedidos por su renuncia crecían en propios y extraños. Una de ellas fue Patricia Bullrich, presidenta del Bloque de Senadores de LLA. Según pudo confirmar Ámbito, el jueves pasado Bullrich se comunicó con Karina Milei para explicarle que en el Senado ya no había margen para proteger a Adorni. El mensaje era claro: mientras estuviera en el Gobierno, el Congreso no sesionaría.

Ahora con Adorni fuera de juego, Bullrich busca sacar leyes que le interesan mucho al Gobierno y, de paso, demostrar que tenía razón: era necesario sacarse de encima a un hombre tan cuestionado. Con él en cancha, eran varios los aliados que se negaban a acompañar iniciativas como Propiedad Privada y Hojarasca, entre otras. Ahora la exministra acelera negociaciones con aliados para sacar estas leyes. Está en duda si podrá tratar la eliminación de las PASO, un punto importante en la estrategia electoral que diseña Karina Milei para garantizar la reelección de su hermano.

Las leyes que busca tratar el Gobierno El objetivo de la titular de la bancada libertaria es darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce cambios en varias leyes. Entre ellas, a la Ley de Tierras y a la de Manejo del Fuego. Al menos en cuatro oportunidades, la libertaria intentó que el texto recibiera luz verde en el recinto. Pero, por falta de acuerdo con los aliados o por el escándalo Adorni, el tema se abortaba.

Al mismo tiempo, Bullrich intentará darle sanción definitiva a la ley Hojarasca –ya aprobada en Diputados. Se trata de la iniciativa que modifica o deroga más de 60 leyes y decretos, que el Gobierno considera vetustos, en desuso o burocráticos. Al menos al cierre de esta edición, la reunión de Labor Parlamentaria para definir los detalles de la sesión no había sido confirmada, pero las intenciones están.

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