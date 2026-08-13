La oposición intenta colar su agenda en el Congreso y diferenciarse de Javier Milei

Uno de los temas que más se repite es el endeudamiento, que afecta a 6 de cada 10 familias. Además, el peronismo vuelve a poner a los trabajadores de aplicaciones sobre la mesa.

Desde que comenzó el año, La Libertad Avanza tiene el control del Congreso . Lejos quedó aquella oposición que abría los recintos de ambas Cámaras e impulsaba leyes que incomodaban al Gobierno, como la Emergencia para el Garrahan, la Ley de Financiamiento Universitario o la Emergencia en Discapacidad. De a poco, y con el año electoral a la vuelta de la esquina, los bloques opositores intentan colar sus proyectos que, en buena medida, buscan ubicarse en la vereda de enfrente del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, poner en evidencia las consecuencias de sus políticas económicas y la falta de respuesta concreta.

Uno de los temas que más se repite entre los proyectos impulsados por la oposición es el endeudamiento familiar . No es la primera vez en el año que la oposición, en la Cámara de Diputados, intenta tomar esta problemática que aqueja a 6 de cada 10 familias como bandera. El otro tema tiene que ver con los trabajadores de aplicaciones como Uber, Cabify, Rappi o PedidoYa , que se convirtió en el salvataje para quienes perdieron su empleo o necesitan complementar su salairio para llegar a fin de mes.

El asunto es que, al no contar con la presidencia de las comisiones que deben tratar este tipo de iniciativas, sumado a que un sector de la Cámara baja responde a los gobernadores que prefiere no desmarcarse del Presidente –al menos hasta que los acuerdos electorales estén sellados–, se dificulta el avance de estas iniciativas . A esto hay que sumarle que, tras las elecciones de medio término, el oficialismo salió fortalecido en ambas Cámaras . Para que cada texto prospere se requiere de una gran coordinación entre los diferentes bloques.

Con el receso invernal dejado atrás apareció una nueva catarata de iniciativas con el endeudamiento como eje central. Las palabras poco felices de Milei, diciendo que el endeudamiento es un tema “entre privados” y la pregunta “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?” sirvieron de puntapié.

Por caso, el socialista Esteban Paulón presentó 4 proyectos que abordan el tema desde diferentes aristas . Uno de ellos busca que las Fintech sean reguladas y supervisadas por el Banco Central . El objetivo de esta iniciativa es que ese organismo garantice un piso mínimo concreto para que el otorgamiento de crédito sea responsable. Es decir, se establecen límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer crédito o cobrar por débito automático, y prohibición de prácticas discriminatorias.

Paulón presentó 4 proyectos para hacerle frente al endeudamiento familiar.

Al mismo tiempo, el socialista presentó otra iniciativa que le pone límites a la cobranza abusiva. En otras palabras, “que una deuda no se convierta en hostigamiento”. ¿De qué manera? La normativa establece límites a las prácticas de cobranza y protege al consumidor frente a llamadas excesivas, amenazas, exposición ante terceros y otras formas de presión abusiva.

Una tercera iniciativa del diputado que integra Provincias Unidas busca obligar a las empresas a responder los reclamos que canalicen las asociaciones de consumidores, sin exigir poderes formales, y fortalece la resolución rápida de conflictos sin necesidad de ir a juicio.

Y, por último, Paulón impulsa una modificación de la ley de Concursos y quiebras para que los consumidores sobreendeudados de buena fe tengan una salida judicial para cancelar sus deudas en hasta 1 año o pagarlas en un plan de hasta 3 años, revisando y reduciendo los intereses abusivos, y sin perder lo indispensable para vivir.

El radical que comparte bloque con Paulón Pablo Juliano también puso la mira en el endeudamiento familiar y apunta a darle una respuesta a los 6 millones de argentinos endeudados con billeteras virtuales, con mora de 90 días o más.

HAY QUE LEGISLAR EL CRÉDITO DE LAS BILLETERAS VIRTUALES Y DAR RESPUESTA AL SOBREENDEUDAMIENTO



Aunque el Gobierno diga que es un tema entre privados, desde que llegó Milei al poder se multiplicó la morosidad de las familias y se disparó el crédito de corto plazo. La gente no saca… pic.twitter.com/QHEbQ2WyLR — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 10, 2026

El bonaerense busca legislar sobre las prácticas abusivas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción de los consumidores que están en una situación crítica. En concreto, apunta a fijar estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera “sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios”.

Para eso, el radical propone, por caso, regular los “patrones oscuros” y gamificación. ¿De qué manera? Prohíbe interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito; incentivar endeudamiento acelerado; o presionar mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.

Al mismo tiempo, la iniciativa de Juliano impulsa una auditoría de algoritmos y scoring crediticio. En otras palabras, se exige que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes, auditables y cuenten con mecanismos de revisión humana para evitar sesgos discriminatorios u opacidad en las decisiones.

Al igual que Paulón, el radical también apunta a la protección ante cobranzas abusivas. Para eso, prohíbe modalidades de hostigamiento, intimidación o violencia económica en la gestión de mora.

Por último, una veintena de diputados, con la peronista Victoria Tolosa Paz a la cabeza, también presentaron un proyecto de ley que busca darle una solución a la población endeudada. En este caso, contra el sobreendeudamiento de quienes cobran Anses por medio de billeteras digitales.

A grandes rasgos, el texto establece que las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados cuenten con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección.

Además, la iniciativa establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central, y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos. Por otra parte, obliga a que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible.

Otro punto clave es que la iniciativa incorpora una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. En concreto, plantea que los fondos provenientes de estas prestaciones no puedan ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.

Regulación y cuidados para trabajadores de aplicaciones

El peronismo también reflotó un tema que se puso sobre la mesa cuando se debatió la Modernización Laboral de Javier Milei: los trabajadores de aplicaciones. Mientras que el texto oficialista apuntaba a oficializar una relación “comercial” entre los trabajadores y las empresas, el peronismo apuntó a regular y garantizar ciertos cuidados.

Ahora, los integrantes de la bancada que conduce Germán Martínez impulsan cambios en la Ley de Contrato de Trabajo para incorporar la gestión algorítmica.

La propuesta peronista se enmarca en el Convenio 193 de la OIT, aprobado recientemente, en la que se establece que “no importa qué nombre le ponga la empresa al vínculo con el trabajador (freelance, colaborador, socio), si en los hechos trabajás en relación de dependencia, la ley te reconoce como trabajador”, explicaron a través de un comunicado.

Esta incorporación implica que ninguna plataforma pueda esconder una relación laboral detrás de una app; que los trabajadores tengan derecho a que les expliquen cualquier decisión automatizada que los afecte, incluidas las sanciones.

Al mismo tiempo, la sanción de la ley implicaría que las empresas deban transparentar los parámetros de sus sistemas algorítmicos de gestión, así como también, plantea que aquella persona que cobra por producción, viaje o entrega tiene derecho a saber cómo se calculó su pago.

El peronismo propone una ley de cuidado a los trabajadores de aplicaciones.

En tanto, con Vanesa Siley a la cabeza, la principal bancada de la oposición también presentó otro proyecto de cuidados para las personas que trabajan para aplicaciones. Entre los puntos salientes, la iniciativa establece libertad horaria. Es decir, que cada trabajador determina libremente su jornada mientras que se considera tiempo de trabajo desde que se loguea en la app hasta que se desconecta.

Además, el texto contempla la creación de estaciones sanitarias en la vía pública para repartidores, coordinadas con municipios y CABA, así como también la inclusión de un botón de emergencia que los trabajadores puedan activar ante situaciones de inseguridad en la calle durante la jornada.

Otro punto que aborda la iniciativa es la compatibilidad de la actividad con los planes sociales, educativos o de empleo. Además, contempla la capacitación y elementos de protección como casco, rodilleras, coderas, seguro de daños y seguro de riesgos a terceros a cargo de la empresa. Así como también, vacaciones escalonadas según antigüedad, sin penalidad en la reputación digital.

Al mismo tiempo, la iniciativa incluye cobertura de riesgos del trabajo, mediante un régimen simplificado con una ART.