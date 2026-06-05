Así fue el último show en vivo del Indio Solari: más de 200.000 personas y su icónico pogo qué quedó para la historia

El líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" murió a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir tras complicaciones asociadas a la enfermedad de Parkinson.

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari reavivó uno de los recuerdos más impactantes del rock argentino: su última presentación en vivo , un recital que reunió a más de 200.000 personas en Olavarría y que terminó marcado por una tragedia con dos personas fallecidas y varios heridos.

El músico, figura central de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , falleció a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir. Desde hacía años atravesaba un cuadro de Parkinson, enfermedad que había condicionado de manera progresiva su vida pública y actividad artística.

El Indio falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía varios años.

De acuerdo con lo que pudo saber Ámbito, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó montó un operativo frente a su domicilio de Parque Leloir y detallaron que no surgieron elementos que indiquen un motivo distinto al cuadro neurodegenerativo que afectaba al artista. "Nada indica o señala otra causa de muerte", detallaron.

Su salud había sido motivo de preocupación durante el último tiempo. En febrero de 2026 su entorno debió salir a desmentir versiones que hablaban de un supuesto ACV luego de una internación para realizar controles médicos. En ese momento, los estudios descartaron otras patologías graves y recibió el alta médica.

El propio Solari había hecho público su diagnóstico el 12 de marzo 2016. Durante un show en Tandil, decidió hablarle directamente al público: "Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, ¡aquí estoy! Hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás".

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Un año antes, ya había adelantado en una entrevista que atravesaba un problema de salud, aunque evitó dar detalles: “No es cáncer ni sida”, dijo en aquel momento en el programa de Mario Pergolini en Vorterix, intentando frenar especulaciones.

Con el paso del tiempo, el músico volvió sobre el tema en distintas ocasiones y fue más crudo en su descripción. En 2022, durante una entrevista a "Rock FM", señaló: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.

"Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor", detalló.

Y añadió: "Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.

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El último show del Indio Solari: Olavarria 2017

El último recital en vivo del Indio Solari fue el 11 de marzo de 2017 en La Colmena de Olavarría. Fue un show multitudinario que reunió a más de 200.000 personas y que quedó grabado como uno de los eventos musicales más convocantes de la historia argentina.

Esa noche, el clima era de expectativa absoluta. El artista había confirmado públicamente un año antes que padecía Parkinson, por lo que muchos seguidores intuían que podía tratarse del cierre de su etapa en los escenarios.

El músico salió al escenario junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y abrió el recital con “Barbazul versus el amor letal”. La multitud respondió con un "pogo" masivo.

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Sin embargo, a los 20 minutos, ya todo era un caos. En distintos momentos del recital, Solari interrumpió la música al notar problemas en el público. Desde el escenario llegó a expresar: “Cómo puede ser que nadie sepa qué está pasando ahí”.

"Hay alguien desmayado, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¡Hay gente en el piso, por favor! Hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado. Levántenlos, por favor", pidió y advirtió: "Si siguen empujando así, no vamos a poder terminar el show".

La organización del evento fue ampliamente cuestionada por la cantidad de personas presentes y por las condiciones del predio. La banda intentó bajar la intensidad del espectáculo y continuó con canciones más tranquilas, pero la situación era incontrolable.

Luego, la tragedia se confirmó con la muerte de dos asistentes, Javier León de 42 años y Juan Francisco Bulacio de 36, además de numerosos heridos a causa de las avalanchas, lo que derivó en posteriores investigaciones judiciales.

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Tras ese show, el Indio no volvió a presentarse en vivo de manera presencial. Con el avance del Parkinson y las dificultades físicas, su actividad se reorientó completamente hacia el estudio, la producción artística y formatos alternativos.

En 2022 creó "El Mister y los Marsupiales Extintos", una formación con estética experimental que le permitió seguir publicando canciones a través de su canal de YouTube.

Además, colaboró con Wos en la canción "Quemarás" y actuó mediante recursos audiovisuales en conciertos de Los Fundamentalistas.