Confort de primera clase: así es el nuevo Citroën C5 Aircross que desembarca en Argentina

Con plataforma STLA Medium, más tecnología y eje en movilidad sustentable, el SUV francés llega con nuevo plan comercial. Cuánto vale y cuándo sale a la venta.

El nuevo Citroën C5 Aircross llegó desde Francia con diseño renovado, líneas más rectas y llantas negras de 19 pulgadas

Stellantis Argentina lanzó el nuevo Citroën C5 Aircross y no se trató de una presentación más dentro del mercado automotor local. El SUV mediano francés se convirtió en el primer vehículo que ingresó al país bajo el nuevo acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde el 1 de mayo, un esquema que redujo a la mitad el arancel extrazona para determinados modelos importados desde Europa.

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La novedad no sólo impactó en el posicionamiento comercial del vehículo. También modificó su precio antes incluso de salir oficialmente a la venta. El nuevo Citroën C5 Aircross , fabricado en Rennes, Francia, llegó al mercado argentino con un valor de $59.900.000 en su única versión MAX, una cifra que dentro del segmento C quedó por debajo de varios competidores regionales y europeos.

“El C5 Aircross es el primer modelo que se importa bajo el nuevo acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea”, explicó Pablo García Leyenda , director Comercial de Stellantis Argentina, durante la presentación realizada en La Ellerstina Polo Club, en el partido de Pilar.

El ejecutivo señaló que el lanzamiento del SUV se planificó hace más de un año, cuando todavía no existía previsión sobre la entrada en vigencia del acuerdo. García Leyenda comentó: “En cuanto se aprobó automáticamente lo volcamos en el precio del C5 Aircross que quedó muy competitivo con $59.900.000. Sin ese acuerdo mi estimación es que hubiese costado alrededor de 66 millones”.

El nuevo esquema comercial permite que determinados vehículos europeos tributen un arancel de 17,5% en lugar del 35% habitual para productos extrazona. En esta primera etapa el cupo alcanza las 10.000 unidades y crecerá desde 2027.

Dentro de Stellantis consideran que el nuevo contexto abre una etapa distinta para el mercado argentino. “Estamos llegando a una cierta previsibilidad gracias a los acuerdos. El de la Unión Europea y también el de Estados Unidos los estamos viendo y estudiando para poder volcar al mercado productos competitivos”, sostuvo García Leyenda.

Citroën C5 Aircross El interior del SUV incorpora pantalla vertical de 13 pulgadas, tablero digital Full HD y nuevo sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto Prensa Citroën

El desembarco del nuevo C5 Aircross también marca el regreso de Citroën al universo de los SUV medianos con una propuesta que prioriza confort de marcha, tecnología y diseño, una identidad histórica de la marca francesa.

Federico Frascaroli, brand manager de Citroën Argentina, encabezó la presentación del modelo junto a Lucas Vajdic, jefe de Producto de la marca. Ambos remarcaron que el nuevo SUV recupera elementos clásicos del ADN Citroën, aunque ahora bajo una arquitectura completamente renovada.

El modelo utiliza la plataforma STLA Medium de Stellantis, la misma base que emplea el nuevo Peugeot 3008. A nivel visual el cambio respecto de la generación anterior resulta total. El SUV adopta líneas más rectas, una silueta robusta y una nueva firma lumínica LED que le aporta una imagen más tecnológica.

Entre los rasgos distintivos aparecen las ópticas traseras “Light Wings”, las llantas negras de 19 pulgadas, detalles exteriores Gold Satin y un techo panorámico vidriado de doble panel con apertura eléctrica.

Cómo es adentro

Puertas adentro, Citroën buscó reforzar la sensación de sofisticación con un habitáculo dominado por pantallas y materiales premium. El nuevo C5 Aircross incorpora una pantalla multimedia vertical de 13 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, tablero digital Full HD de 10 pulgadas y Head-Up Display.

JML-856 Citroën apostó por una cabina más tecnológica, con iluminación ambiental configurable, comandos por voz y conectividad USB-C

A eso suma iluminación ambiental configurable, cargador inalámbrico, cuatro puertos USB-C y comandos por voz mediante el sistema “Hello Citroën”.

Sin embargo, el eje principal del modelo continúa ligado al confort de marcha, un aspecto donde Citroën históricamente construyó buena parte de su reputación.

El SUV incorpora suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos, un sistema propio de la marca que busca filtrar irregularidades del asfalto y reducir vibraciones dentro del habitáculo. También equipa asientos Advanced Comfort tapizados en cuero, con calefacción y regulación eléctrica para el conductor.

El enfoque diferencia al modelo frente a rivales que priorizan una configuración más deportiva. Dentro de sus competidores aparecen Ford Territory, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Nissan X-Trail y Peugeot 3008.

En dimensiones, el nuevo C5 Aircross alcanza 4,65 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,78 metros. El crecimiento respecto de la generación anterior también impactó en el espacio interior y en la capacidad de carga.

El baúl ofrece 651 litros y puede extenderse hasta 1.985 litros gracias a la modularidad 40/20/40 de los asientos traseros.

Bajo el capot utiliza el conocido motor 1.6 THP turbonaftero, aunque ahora con 180 CV y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades. Según la marca, el SUV alcanza una velocidad máxima de 215 km/h.

En detalles

A continuación más información del nuevo vehículo desarrollado en Francia y ensamblado en la planta de Citroën en Rennes, el Nuevo Citroën C5 Aircross se comercializa en el mercado argentino en su versión MAX.

Motorización y Rendimiento

Motor: Turbo naftero de 1.6 litros.

Potencia: 180 CV.

Transmisión: Automática de 6 velocidades.

Diseño Exterior e Interior

Iluminación: Luces diurnas LED, ópticas traseras LED “Light Wings" y proyectores Matrix LED inteligentes.

Llantas: De aleación de 19 pulgadas en acabado negro brillante.

Techo: Panorámico vidriado de doble panel con apertura eléctrica y cortina black-out.

Confort interior: Asientos de cuero (delanteros calefaccionados, y el del conductor con ajuste eléctrico).

Suspensión: Exclusiva tecnología de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos para filtrar las imperfecciones del camino.

Habitabilidad y Carga

Capacidad del baúl: 651 litros (uno de los más grandes del segmento).

Capacidad máxima: Ampliable hasta 1.985 litros con los asientos traseros rebatidos.

Seguridad y Asistencias (Pack Drive Assist 2.0)

Seguridad activa y pasiva: 6 Airbags, frenos ABS (con REF y AFU), controles de estabilidad (ESP) y tracción (ASR), asistente de arranque en pendientes (Hill Assist), sistema ISOFIX y Top Tether.

Asistencias a la conducción (ADAS): Frenado autónomo (Active Safety Brake) y alerta de riesgo de colisión. Control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go. Asistencia activa de mantenimiento de carril y asistencia de velocidad en curvas. Alerta de tráfico transversal trasero y sistema de vigilancia de ángulo muerto extendido. Reconocimiento de señales de tránsito y detector de fatiga (indicador de descanso).

Estacionamiento: Sensores delanteros y traseros junto a una cámara de visión con función 360°.

Citroën C5 Aircross El nuevo C5 Aircross debutó en la Argentina como el primer modelo importado bajo el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea Prensa Citroën

Tecnología y Conectividad (Citroën Connect)

Pantallas: Pantalla táctil central de 13 pulgadas (vertical) y tablero de instrumentos digital Full HD de 10 pulgadas complementado con un Head-Up Display.

Compatibilidad: Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Screen.

Extras: Reconocimiento de voz ("Hello Citroën"), cargador inalámbrico para celulares, 4 tomas USB tipo C y una toma de 12V delantera.

Más seguridad

En seguridad, Citroën apostó fuerte con el paquete Drive Assist 2.0, que incorpora frenado autónomo de emergencia, mantenimiento activo de carril, control crucero adaptativo con función Stop & Go, alerta de tráfico cruzado trasero, detector de punto ciego y cámara 360°.

También suma seis airbags, control de estabilidad, ayuda al arranque en pendiente y reconocimiento de señales de tránsito.

Durante la presentación, García Leyenda también analizó la actualidad del mercado automotor argentino y reconoció que la financiación perdió peso durante los últimos meses por la volatilidad de las tasas.

García Leyenda señaló: “Según las últimas cifras estamos en un 50% del mercado financiado mientras antes estábamos en un 65 o 68%. Creemos que nuestra experiencia en planes de ahorro y financiación nos puede ayudar en el segundo semestre”.

Citroën C5 Aircross Prensa: Citroën

El ejecutivo además sostuvo que la fuerte competencia entre automotrices presiona los márgenes y limita nuevas subas de precios. “Creo que estamos llegando ya a un piso, más allá de que exista dinámica de ofertas y bajas en algunos segmentos”, comentó.

Dentro de Stellantis también observan que el nuevo acuerdo comercial podría modificar el posicionamiento general de varios modelos del mercado. La llegada de vehículos europeos con menor carga impositiva obliga a recalcular precios incluso entre competidores regionales.

En el caso puntual del C5 Aircross, fuentes del sector estimaron que la rebaja arancelaria permitió una reducción final cercana al 10% o 12% sobre el precio al público.

Además del C5 Aircross, Stellantis prepara otros lanzamientos europeos bajo el nuevo esquema comercial. Entre ellos aparecen futuros utilitarios livianos de Citroën y Peugeot que reemplazarán a Berlingo y Partner, modelos que dejarán de producirse en la planta bonaerense de El Palomar.

Mientras tanto, el nuevo SUV francés ya comenzó su distribución en concesionarias argentinas y desde Stellantis informaron que en unos 15 días las unidades estarán disponibles para operaciones de venta con distintas alternativas de financiación y toma de usados.