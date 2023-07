Elecciones 2023: quién es el candidato que sorteará u$s100 por día durante su campaña

Según precisó el propio Olmedo, quienes quieran participar deberán anotarse en una base de datos cuya inscripción se logra con el escaneo de un código QR que se difunde a través de sus redes sociales, se completa un formulario y automáticamente está participando independientemente de vivir o no en la provincia.

Asimismo, el equipo del candidato avisó que aquellas personas que compartan en sus redes sociales fotos de algún vehículo ploteado con la figura y leyenda de Olmedo junto a Milei, tendrá más chances de quedarse con el dinero sorteado.

No es la primera vez que realiza sorteos

Años atrás, Olmedo también sorteó motos y electrodomésticos en los distintos barrios a los que acudió.

El político se manejaba arriba de un camión con un escenario gigante en los que montaba distintos shows con artistas locales.

Sobre las acusaciones, Alfredo Olmedo declaró: “No me preocupa la crítica, los recursos son nuestros, no del Estado. El impacto es más grande y cuesta menos que lo que pagan los oficialismos en las provincias con plata de los contribuyentes. Averigüen cuánto cuesta montar una estructura con gigantografías. Le doy una pista: no menos de 300 mil pesos por mes, cada una. Mire la cantidad de carteles a la vuelta de su casa y haga cuentas”.

Alfredo Moreno va.JPG

Y agregó: “No solo son ellos los que dilapidan recursos millonarios, lo peor de esto es que es plata de nuestros impuestos. Yo, al contrario, voy a poner dólares por los que pago impuestos y la plata vuelve a la gente, quiero que la gente tenga algo útil consigo. Hoy una campaña para diputado nacional, es carísima. Yo no voy a gastar esa plata, voy a limitarme a un sorteo diario de 100 dólares hasta que la campaña acabe. La plata la gané yo, la generé con esa pala que a la casta le da alergia, y ahora la voy a repartir entre quienes estén interesados. La gente me conoce sabe cómo pienso y qué propongo”.