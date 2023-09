Elecciones 2023, en VIVO: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Excombatientes de Malvinas cuestionaron a Milei por su postura sobre Malvinas

El Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) rechazó hoy la postura de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, en torno a la "autodeterminación" de los habitantes de las Islas Malvinas. "Ya vivimos la dictadura cívico militar, los modelos neoliberales de los 90 con Menem, de la Rua, Macri y su referente en este presente Patricia Bullrich. Nos impusieron la muerte, el terrorismo de Estado, la destrucción del Estado, las privatizaciones, el desempleo, el hambre la miseria y llevaron a millones de argentinos a la marginación y el olvido", plantearon los excombatientes en un comunicado.

Analizaron que el libertario posee "una postura sobre la cuestión Malvinas que viola la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, donde taxativamente expresa que la República Argentina respetará los 'intereses de los habitantes' respetando el modo de vida, no 'sus deseos'". Sostuvieron además que "con Macri no pudieron, ahora la fuerza de tarea de la 'Desmalvinización Avanza envía un elemento llamado Milei a convencer a los argentinos de lo que quieren los británicos, considerarlos 'vecinos', asumiendo que los asiste el principio de la autodeterminación, cuestión que no es contemplada ya que 'solo los pueblos tienen ese derecho'".