La diputada Vanesa Siley trató de "machirulo" a Mario Negri

La presidente de la comisión, Carolina Gaillard, intentó atenuar el conflicto y pidió calma a los diputados Mario Negri y Karina Banfi. A pesar de eso, el rumor se convirtió en griterío. Siley, legisladora nacional por la Provincia de Buenos Aires y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, se quejó: "Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, lo que tenés que decir. Estoy siguiendo mi cronograma".

Gaillard, entonces, le pidió a la diputada concederle una interrupción para darle la palabra a Mario Negri, quien continuaba con sus declamaciones de fondo. Sin embargo, el rechazo de Vanesa Siley fue contundente: "No, no le concedo la interrupción por machirulo".

No le concedo la interrupción por machirulo - - Vanesa Siley cruzó a Mario Negri en el debate de comisión del juicio político a los miembros de la Co.mp4 Video: Diputados Televisión.

La diputada oriunda de Mercedes, quien también integra el Consejo de la Magistratura, argumentó a favor del juicio político a la Corte Suprema, entendiendo que sus miembros "no tienen legitimidad social, están desacreditados y no responden a los intereses del pueblo" y añadió que "hay que empezar por la conducción del Poder Judicial" que es "la que baja línea política al interior de la Justicia". Además, en su cuenta de Twitter detalló que "se investigarán 60 hechos por mal desempeño, en 14 proyectos de juicio político impulsados por legisladores de distintos bloques políticos, sociedades civiles y particulares".

En contrapartida, Mario Negri sostuvo en su intervención que el oficialismo “tiene un claro propósito de mensaje disciplinario no solo a la Corte sino a toda la Justicia”. Finalmente, se refirió al proyecto, considerando que "de 400 páginas sólo 85 hacen referencia a alguno hechos, inconsistentes, que no son viables del pedido de juicio político, el cual debería haber sido rechazado in limine: por eso cuando discutamos la admisibilidad vamos a ir a fondo para demostrarlo”.