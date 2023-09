Dolarización: banqueros e inversores de Wall Street desconfían del plan de Milei Por Giuliana Iglesias







El equipo de Javier Milei se reunió con alrededor de 80 inversores y banqueros. La búsqueda de dólares, la mirada del mercado y cómo se vincula la caída de los activos con la incertidumbre política, en esta nota.

Juan Nápoli y Darío Epstein se reunieron con inversores pero no lograron convencer. ¿Por qué?

El equipo de Javier Milei se reunió por primera vez con alrededor de 80 inversores y banqueros en Estados Unidos la semana pasada. Luego, de imprevisto, se le sumó el propio candidato. En las reuniones, se habló de la crisis económica de la Argentina, de la gobernabilidad y sobre la dolarización, un tema que caló muy hondo en el mundo inversor, luego de que algunos economistas pusieran en duda el cambio de sistema en el corto plazo, mientras que el propio candidato de La Libertad Avanza salió a contradecirlos tiempo después. ¿Pero cuál es realmente la mirada del mercado?

"Los referentes de Javier Milei fueron a escuchar, y escucharon bastante. Pero, a un mes de las elecciones, creo que lo ideal hubiera sido ir, no a escuchar, sino a explicar todo el plan detallado, con números, cifras y estudios realizados. Creo que, en estas elecciones, más que nunca, lo que está en juego es la presidencia y el plan económico a seguir. Ir a escuchar en esta instancia dejó sabor a poco. Dijeron cosas generales y, cuando fueron a lo particular, los detalles no estaban”, expresó en diálogo con Ámbito, Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, un hombre muy cercano a los inversores en EEUU.

"Ninguno de los inversores de Wall Street con quienes charlo con frecuencia considera que la dolarización es una buena idea: no creen que la solución venga por ahí, ya que entienden lo que conlleva un proceso tal como la dolarización. Y, en Argentina, hay una realidad: los dólares no están, y no van a estar. Hoy en día, sería muy difícil conseguir u$s5.000 millones para el país y, menos, para un cambio tan fuerte como sería la dolarización", comentó.

Timerman evaluó, así, que “los mercados están totalmente cerrados para este tipo de iniciativas y para otras que no tengan cierto nivel de consenso político". Y advierte que toda la clase política se equivoca al creer que lo que buscan los fondos de inversión de afuera son políticas disruptivas, que hoy tienen apoyo y, en dos años, ya no.

El mercado busca planes a largo plazo "Para conseguir cierta legitimidad de un plan económico, ya sea de Massa, de Bullrich o de Milei, tienen que proponer políticas que tengan chances de quedarse más de 3 años, es más, probablemente, 10 años, debido a nuestro bajo nivel de credibilidad", expresó Timerman. Otra fuente consultada por Ámbito, que prefirió no ser revelada, coincidió con la “poca precisión” de los economistas Darío Epstein y Juan Napoli, al brindar información sobre cómo se llevarían adelante las reformas necesarias para el país. Sin embargo, no pusieron en duda su trayectoria y conocimiento. “Es poco probable que hagan una dolarización”, expresó esta voz, basada en información proporcionada por sus propios clientes, que estuvieron presentes en la reunión. mercados-acciones-finanzas-inversiones-wall-street Depositphotos Reservas: en busca de los dólares que faltan Según deslizó Diana Mondino, la candidata a diputada nacional por LLA recientemente, para dolarizar sería ideal contar con un buen stock de dólares al principio. Activos que a la economía argentina le faltan. Según estimaciones de varias consultoras económicas, las reservas netas son negativas por u$s4.500 millones y la estimación es que se acercarían a u$s10.000 millones en diciembre de 2023. Pero, ¿se puede dolarizar sin dólares? En principio, no. Según explica la Consultora 1816 en un informe reciente, la dolarización implica, además del cambio del signo monetario, cambiar a dólares el circulante y depósitos en moneda local, la conversión de instrumentos de deuda (públicos y privados) en moneda local a activos denominados y pagaderos en divisas estadounidenses. Según sostiene el informe, necesariamente se necesitarían dólares extra para llevar adelante la operación. Para 1816, para cancelar la base monetaria, sería necesario que los acreedores del Banco Central (BCRA) estén dispuestos a que su deudor pase a ser el Tesoro, porque, neteando los pasivos en moneda extranjera, la entidad no tendría disponibilidad de divisas. Es por eso que advierte que sólo es posible dolarizar la economía en 2024, previa licuación masiva de los stocks de pesos, y/o con una reestructuración en moneda local. En consecuencia, la mayor parte de los inversores comienza a descartar la dolarización y remarca la moderación en el discurso del candidato. Ahora, con una aparente menor legitimidad para recurrir a esta tajante solución, la mirada se centrará en una posible alternativa. ¿Si la dolarización no es, qué escenario de estabilización tiene en mente? Ahí, reside la mayor duda. Milei: gobernabilidad y ¿juicio político? Según sostiene la consultora FyMA en su último reporte, muy leído por inversores, el plan de Milei se reduce en shock, pero con riesgos de "gobernabilidad" y eso suele generar más un sentimiento negativo que positivo en cuanto a expectativas, provocando una fuerte búsqueda de cobertura en el mercado. Para FyMA, "las encuestas y el mercado imaginan una segunda vuelta Milei-Massa" ante una Patricia Bullrich que no puede despegar. Según el análisis del economista Fernando Marull, "el mayor riesgo de su gobierno es un Milei caótico, que aumente las chances de un juicio político". Según el artículo 53° de la Sección Primera sobre Autoridades de la Nación de la Constitución Nacional, dentro del Capítulo Primero, que regula el funcionamiento de la Cámara de Diputados, dispone que el juicio político ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El mercado, no descarta que eso pueda suceder. Por eso, la gobernabilidad resulta un factor clave ante la posibilidad de un Milei presidente. Milei: ¿el cambio que Argentina necesita? En la misma línea, el 30 de agosto pasado, un informe de BTG Pactual, uno de los bancos de inversiones más grandes de Latinoamérica, emitió un documento llamado "El plan de Milei: ¿el héroe que merecíamos, pero no el que necesitábamos?". Allí, se pone el foco en las altas posibilidades de que el candidato liberal represente el "cambio que la Argentina necesita" hacia la consolidación fiscal y la normalización de la economía. En ese sentido, fueron contundentes en relación a los riesgos que implicaría un eventual gobierno del candidato. "Nuestra tesis de inversión bajo una probable administración de Milei es simple: aunque los riesgos de gobernabilidad y ejecución son altos y es probable que se produzca un ajusre desordenado, se ajustarán las cuentas fiscales/externas, despejando el camino para futuras reformas. Eso en nuestra opinión, por sí solo es suficiente", dice el trabajo. Consideran, sin embargo, que "el principal riesgo es la inacción, impulsada por un dogmatismo excesivo y una falta de experiencia". Así, advierten que los riesgos institucionales y de gobernabilidad serán altos, ya que Milei ha adoptado una actitud agresiva contra los miembros de Juntos por el Cambio, pero enfrentará obstáculos para ejecutar reformas importantes sin su apoyo. De este modo, no descartan que su dogmatismo podría interponerse en su camino, resultando en inacción si no se hacen concesiones. "Juntos ha sido más pragmático y ha hecho concesiones a la izquierda si es necesario, algo criticado por los libertarios de Milei. Él también será expuestos a juicio político si aumenta el malestar social, ya que organizaciones sociales, sindicatos, y la izquierda, incluido el kirchnerismo, no aceptará reformas pacíficamente", apuntan. Según BTG Pactual, la falta de Milei de experiencia y fuerza política podrían ser sus principales defectos, combinados con problemas fiscales y propuestas monetarias que, al menos por ahora, tienen lagunas o incertidumbres que también podrán exponerlo a riesgos de ejecución. Por último, de forma contundente, la firma prevé que octubre/noviembre en términos de inversiones será positivo para los activos en dólares. Javier Milei Diputado de Argentina Mariano Fuchila Milei: ¿están vinculadas sus propuestas con la caída de los activos? Una de las grandes dudas, en este momento, tiene que ver con qué incidencia está teniendo el discurso de Milei y su posicionamiento político en la dinámica negativa de los mercados del último tiempo. ¿Están vinculadas sus propuestas con la caída de los activos? Un poco y un poco. Si bien hubo factores externos que provocaron las caídas del S&P Merval y los bonos, que este lunes vivieron su novena baja consecutiva al hilo, demostró que los factores locales son los que más están pesando, están vinculados fundamentalmente a la incertidumbre política y económica. Los mensajes de los candidatos parecen confusos y empiezan a mostrar menos precisiones a la hora de hablar cómo resolvería la compleja economía. Esto es poner en las balanza los números y las correcciones a realizar, sin vacilaciones. "Pese al triunfo de Milei en las PASO y sus ideas “pro-mercado”, los inversores castigan la baja probabilidad de éxito de la ejecución de sus medidas. Incluso, aunque obtenga un resultado favorable en octubre, el músculo legislativo será pobre y no tendrá gobernadores, dificultando el magno ajuste fiscal y la agenda de reformas que requiere el país", estimó Portfolio Personal Inversiones en un informe reciente. "Ya no sólo preocupa a los operadores el escenario electoral que se abrió a partir del resultado de 'tres tercios' de las PASO, sino también, el mapa político que podrían dejar las elecciones generales. Ello se debe a que alcanzar gobernabilidad y capacidad de generar los consensos políticos resultarían indispensables en busca de encarar e implementar cualquier plan que apunte urgentemente a corregir los serios desequilibrios económicos", dijo el economista Gustavo Ber. El escenario está abierto y los mercados se hacen eco, cada vez más, de un panorama dividido en tercios y en el que cualquier cosa puede pasar.