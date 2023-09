Organizaciones sociales apuntalan candidatura de Sergio Massa con un acto

No obstante, no está confirmada todavía la presencia de Juan Grabois, líder del MTE y del Frente Patria Grande. El dirigente llamó esta semana a votar abiertamente por Sergio Massa, aunque admitió las diferencias que mantiene con el actual ministro de Economía: "Todo lo que pienso de Massa se sabe, ya lo dije, no le saco un punto ni una coma, pero Massa no va a ir por ese camino. Hará otras cosas que a mí no me gustan. Tendré que pelear por otras cosas. Pero ahí hay un límite, y ese límite es el Nunca Más".