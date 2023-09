Sergio Massa se reunió a matear con los curas villeros: acercamiento al papa Francisco

Los curas enfatizaron sobre la importancia de las próximas elecciones en relación al futuro del país y los más desfavorecidos. Los religiosos cercanos al Papa Francisco ven con preocupación el crecimiento electoral del libertario Javier Milei, como también una posible victoria de Patricia Bullrich.

"A defender la patria"

Además del encuentro con sacerdotes porteños, la agenda de Massa de cara a octubre incluyó en las últimas horas un relanzamiento de la campaña desde la San Miguel de Tucumán, con el respaldo de 14 gobernadores provinciales.

En Tucumán, el ministro expresó parte de los lineamientos que sostendrá durante los próximos 45 días antes de las elecciones 2023: producción, consenso y federalismo. Además, criticó a los partidos opositores por no debatir propuestas de campaña: "No tienen ganas de discutir porque no tienen ni idea de qué hacer con el país que viene".

"Quiero venir a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina", inició su alocución el ministro de Economía, junto a su compañero de fórmula presidencial Agustín Rossi, y continuó: "Vamos a defender la patria con uñas y dientes ante cualquier intento de destruir la integridad nacional".