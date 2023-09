Ganancias: Massa anunció la suba del mínimo no imponible y anticipó una "presidencia marcada por la recuperación del salario"

Sergio Massa encabezó este lunes un improvisado acto en la Plaza de Mayo luego de reunirse con gremialistas y legisladores en el Ministerio de Economía y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, así como también la suba del mínimo no imponible a $ 1.770.000 .

Posteriormente, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) salió a la Plaza de Mayo y, ante una nutrida concurrencia de militancia gremial, habló desde un escenario improvisado en un camión. Antes, pidió silencio ya que volvió disfónico del acto en Tucumán del sábado pasado.

Acto seguido, destacó que en 2019, "nosotros empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento, en el que menos de 800 mil trabajadores están pagando el impuesto a las ganancias".

sindicalismo ganancias (1).jpg

"Quisiera transmitirles una convicción. Para mí, el salario no es ganancia: el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. De alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen ganancias", amplió.

Sobre este aspecto, anunció que "decidimos enviar al Congreso una ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores y jubilados de la Argentina".

Massa, además, lanzó un dardo a la oposición. "Esperamos que tal como dijeron en las redes la semana pasada, aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarles impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero al menos se dignen a aceptar que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no paguen más el Impuesto a las Ganancias".

"Estamos tratando de marcar el sendero claro de que mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina. No nos quedamos ahí. Creemos que cuando uno tiene una convicción, tiene que predicar con el ejemplo", sostuvo el ministro de Economía.

"No me vayan a comprar dólares"

En otro pasaje, explicó que en la Argentina solo van a quedar 80 mil gerentes, directores de empresas, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias.

Posteriormente, remarcó que los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos no pagan más impuestos a las ganancias y les pidió a los trabajadores que cuiden la economía. "Que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina. No me vayan a comprar dólares", dijo entre risas.

Cumbre en el Ministerio de Economía

Antes, Massa había recibido esta tarde a los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la CTA y a autoridades de la Cámara de Diputados para avanzar con el tema del Impuesto a las Ganancias de manera que la mayor cantidad posible de trabajadores quede afuera del pago de este tributo.

Del encuentro participaron la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, junto a dirigentes sindicales como Héctor Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña, Sergio Palazzo, Guillermo Moser y Hugo Yasky, entre otros. En tanto, las bases del sindicalismo se movilizaron a Plaza de Mayo.

Massa, enviará al Congreso un proyecto de ley para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores que cobran hasta un millón de pesos, y jubilados, con excepción de aquellos de privilegio, a partir del año próximo. En esta nota, el detalle de la medida, que tiene como dato principal la decisión del Gobierno de mandar una ley para que quede fijo esa suma y se actualice automáticamente de manera semestral hacia adelante.

moyano_baradel-transformed.jpeg

Impuesto a las Ganancias: ¿cuánto subirá el piso mínimo?

Se implementará una suba del piso mínimo no imponible a $1.770.000. Se trata de un aumento superior al 40%, para reducir el impacto de la devaluación del peso post PASO que está impulsando más de un 20% los precios en el bimestre de agosto y septiembre. Con el nuevo piso dejarán de estar alcanzados todos aquellos que ganen menos de $1,5 millón de salario bruto.

Estarán alcanzados por el impuesto los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, gerentes y subgerentes y beneficiarios de pensiones de privilegio, que implican un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país.

En tanto que estarán exentos y dejarán de pagar maestros, médicos, policías y jubilados en todos los casos.