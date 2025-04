Elecciones en Ciudad: Ricardo Caruso Lombardi aseguró que va a ser "la sorpresa del campeonato"

El aspirante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) dijo respetar "a todos los candidatos" contra los que competirá el próximo 18 de mayo, pero aclaró que no le tengo miedo a ninguno. Como no les tuve miedo a River y Boca jugando en su cancha, con equipos chicos, menos le voy a tener miedo a un candidato. No hay chance".

"Vamos a ser la sorpresa del campeonato. Yo no soy político, soy un tipo súper normal que piensa a favor del pueblo" , dijo y marcó que no pretende "vivir del Estado".

Respecto a su candidatura, reveló cómo fue que aceptó presentarse por el MID, cuyo principal referente es el diputado nacional Oscar Zago. "Él me vino a buscar. Siempre tuve propuestas, pero no serias. Todo en el aire. Oscar, cuando me vino a hablar, le dije 'bueno, esperá, vamos a ver'. Me dijo que evaluaba una alianza y si no la hacía, quería que fuera candidato suyo" , expresó.

Caruso Lombardi PRENSA MIRAMAR MISIONES.jpg Ricardo Caruso Lombardi deja el fútbol uruguayo tras el grave insulto a un árbitro: “No puedo estar cinco partidos sin dirigir”. Prensa Miramar Misiones

Las propuestas de Ricardo Caruso Lombardi para la Ciudad

"Él vio que la gente se me arrimaba, que me saludaba, que tengo imagen positiva, y eso es lo que tengo que mantener. Porque si después que empiezo como legislador, me toca entrar, ya me empieza a mirar la gente mal, es porque hago todo mal. Esto es así, es simple, no es tan difícil", agregó Caruso Lombardi en esta línea.

En cuanto a cuáles serán los primeros proyectos que presentará en la Legislatura porteña en caso de ser electo, hizo referencia a su "expertise" en el deporte: "El primero es el de los clubes con los colegios. A los primeros que 'ataco' son a los pibes. Porque los pibes son el futuro que nosotros necesitamos. A mí no me sirve cuando están arruinados o tirados en la calle, drogados o borrachos o todo el día. Es fundamental para el progreso".

También, hizo alusión a la población de la tercera edad: "Después 'atacaría' por el lado de los abuelos y abuelas porque les queda lo último en su vida. La vida son escalones".

Ricardo Caruso Lombardi competirá por el MID en las elecciones de Ciudad

A fines del mes pasado, sobre el cierre de la presentación de listas, el MID dio a la sorpresa al anunciar que irá a las elecciones con candidatos propios, por fuera de la alianza que había acordado con el PRO. Además, comunicó la postulación del entrenador.

Durante su primer discurso como candidato, Caruso Lombardi señaló que "para mí es algo nuevo, pero he vivido muchas situaciones y sentí que era el momento de un cambio, de hacer algo positivo por la gente. La gente con la que hablo en la calle me transmite una sensación que no sentía desde hace tiempo, por eso decidí dar este paso. Oscar me habló, me dijo que lo intentara, que me la jugara”,.

Además, destacó que para emprender esta tarea no solo se necesita tener buenas intenciones, sino también capacidad, y aseguró que él cuenta con una vasta experiencia que lo respalda. “Este es un buen momento para intentar dar un salto y ayudar a la gente, que es lo que más me interesa. Siempre he ayudado a todos, especialmente en el deporte, con tantos años de trayectoria. Pero siempre lo he hecho acompañado de gente capacitada”, señaló.

En su discurso, Caruso remarcó la importancia del trabajo en equipo, tanto en su carrera deportiva como en este nuevo desafío. “Yo me apoyé mucho en los cuerpos técnicos, porque solo no se puede hacer nada. Esto no será la excepción. Hay que trabajar juntos, hacer las cosas como corresponde y hacer que la gente confíe en vos. Una de las claves de la vida es que crean en la persona que tienes enfrente. El mayor éxito que tuve en el fútbol fue que los jugadores confiaban en mí. Cuando te creen, las cosas son mucho más fáciles”, concluyó, comparando su incursión en la política con su carrera como entrenador.