Elecciones en Córdoba: acusaciones cruzadas por un confuso mensaje de la Junta Electoral.

Este domingo, 88 municipios del total de 427 comunas que tiene la provincia de Córdoba renovarán autoridades. La principal atención está puesta en la ciudad de Córdoba, donde el diputado nacional del radicalismo Rodrigo de Loredo compite contra el actual viceintendente oficialista Daniel Passerini. En ese marco la Junta Electoral de la municipalidad capitalina publicó una solicitada en el diario con el siguiente mensaje: “Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”.