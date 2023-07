Elecciones en Córdoba en vivo: minuto a minuto, qué se vota y quiénes son los candidatos

Live Blog Post

Elecciones en Córdoba: acusaciones cruzadas por un confuso mensaje de la Junta Electoral

Luego del triunfo a nivel provincial de Martín Llaryora, candidato del oficialismo de Córdoba, las disputas entre el schiarettismo y Juntos por el Cambio se trasladaron a las elecciones que definirán el intendente de la ciudad capital. Ante la expectativa de que se repita la paridad en los comicios, una controversial publicación de la Junta Electoral municipal desencadenó una serie de acusaciones en todo el arco político.

Este domingo, 88 municipios del total de 427 comunas que tiene la provincia de Córdoba renovarán autoridades. La principal atención está puesta en la ciudad de Córdoba, donde el diputado nacional del radicalismo Rodrigo de Loredo compite contra el actual viceintendente oficialista Daniel Passerini. En ese marco la Junta Electoral de la municipalidad capitalina publicó una solicitada en el diario con el siguiente mensaje: “Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”.

