Elecciones en Córdoba: Juntos por el Cambio denunció a la Junta Electoral por irregularidades

Negri criticó a la Junta al señalar que la misma "anticipa que va a haber un 10% de las mesas que no van a ser legibles" cuando se pasen a contar los sufragios. Además, fustigó a la autoridad electoral al denunciar que días antes había emitido un comunicado en el cual se anticipa a los vecinos de Córdoba que si no van a votar "no los iban a multar".