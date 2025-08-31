Elecciones en Corrientes: votó Gustavo Valdés y denunció que hubo "campaña sucia"







El gobernador correntino emitió su voto en la escuela Sarmiento y en declaraciones a la prensa invitó a los ciudadanos a concurrir a las urnas. Al mismo tiempo cuestionó a la oposición local por la campaña, a la que calificó como "la más sucia de la que tengo memoria".

Informe de Joaquín Rodríguez Freire (enviado especial).- El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, votó en la escuela Sarmiento de la capital provincial y en declaraciones a la prensa cuestionó a la oposición, y aseguró que esta campaña electoral "fue la más sucia de la que tengo memoria". En tanto, avanzan con normalidad los comicios para elegir gobernador en Corrientes.

Valdés emitió su voto en la escuela Sarmiento de la capital provincial. A la salida del cuarto oscuro, dialogó con la prensa y cargó contra la oposición, donde expresó que ojalá la próxima campaña sea "más limpia".

Elecciones en Corrientes 2025: votó el gobernador Gustavo Valdés Sobre el proceso electoral, el mandatario provincial se refirió al inicio del comicio y mencionó que se registraron algunas demoras que son las habituales y adelantó que esperará los resultados en Casa de Gobierno. "Esperamos la mayor cantidad de gente posible, de manera de poder expresarnos en las urnas", dijo.

Respecto a los inconvenientes en el inicio de la jornada, el gobernador sostuvo: "Hubo demoras naturales, ausencia de presidentes de mesa pero hoy están al 100% desplegadas las urnas en toda la provincia".

Por otra parte, Valdés consideró sobre los últimos hechos de violencia política: "Es lamentable los hechos de violencia que estamos viviendo en la Argentina, en Corrientes nunca habíamos pasado estas situaciones". Finalmente, señaló que si bien se esperan lluvias en distintas zonas de la provincia, espera la participación de la ciudadanía.